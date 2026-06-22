“E top”. Corina Caciuc i-a lăsat “mască” pe toţi. Evenimentul unde soţia lui Laurenţiu Reghecampf a făcut furori

Corina Caciuc i-a lăsat “mască” pe toţi cu ultima apariţie. Soţia lui Laurenţiu Reghecampf a primit un val de aprecieri, după botezul mezinului ei.

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Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc au împreună doi băieţi, Liam şi Landon. Zilele trecute, mezinul lor, Landon, a fost botezat.

Corina Caciuc i-a lăsat “mască” pe toţi, la botezul mezinului

Corina Caciuc a postat mai multe fotografii de la marele eveniment. La biserică, soţia lui Laurenţiu Reghecampf a purtat o rochie galben-pastel, care îi scotea în evidenţă talia de invidiat.

La petrecerea de seară, care a avut loc la un restaurant de lux din Bucureşti, Corina Caciuc a atras din nou toate privirile. La braţul lui Laurenţiu Reghecampf, aceasta a îmbrăcat o rochie roşie, lungă, prezenţa sa fiind extrem de apreciată de fanii ei de pe Instagram.

“E top”, “Superbă”, “Sunteţi minunaţi” sau “O familie frumoasă din toate punctele de vedere”, au fost doar câteva dintre comentariile primite de Corina Caciuc, la fotografiile postate pe contul ei de Instagram.