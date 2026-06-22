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“E top”. Corina Caciuc i-a lăsat “mască” pe toţi. Evenimentul unde soţia lui Laurenţiu Reghecampf a făcut furori

Publicat: 22 iunie 2026, 19:03

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“E top”. Corina Caciuc i-a lăsat “mască” pe toţi. Evenimentul unde soţia lui Laurenţiu Reghecampf a făcut furori
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Corina Caciuc şi Laurenţiu Reghecampf/ Instagram

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Corina Caciuc i-a lăsat “mască” pe toţi cu ultima apariţie. Soţia lui Laurenţiu Reghecampf a primit un val de aprecieri, după botezul mezinului ei.

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Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc au împreună doi băieţi, Liam şi Landon. Zilele trecute, mezinul lor, Landon, a fost botezat.

Corina Caciuc i-a lăsat “mască” pe toţi, la botezul mezinului

Corina Caciuc a postat mai multe fotografii de la marele eveniment. La biserică, soţia lui Laurenţiu Reghecampf a purtat o rochie galben-pastel, care îi scotea în evidenţă talia de invidiat.

La petrecerea de seară, care a avut loc la un restaurant de lux din Bucureşti, Corina Caciuc a atras din nou toate privirile. La braţul lui Laurenţiu Reghecampf, aceasta a îmbrăcat o rochie roşie, lungă, prezenţa sa fiind extrem de apreciată de fanii ei de pe Instagram.

“E top”, “Superbă”, “Sunteţi minunaţi” sau “O familie frumoasă din toate punctele de vedere”, au fost doar câteva dintre comentariile primite de Corina Caciuc, la fotografiile postate pe contul ei de Instagram.

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Laurenţiu Reghecampf este împlinit pe toate planurile. Dacă pe plan personal şi-a botezat mezinul, pe plan profesional, antrenorul a semnat recent cu Esperance Tunis, fosta sa echipă, pe care a mai pregătit-o în perioada noiembrie 2024 – martie 2025. Acesta trebuie să primească li 500.000 de euro din partea echipei, după demiterea din urmă cu un an.

Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea despre nunta cu Corina Caciuc

Deși s-a zvonit că ar fi cerut-o în căsătorie pe Corina Caciuc, Laurențiu Reghecampf a oferit toate detaliile despre stadiul în care se află relația sa cu aceasta. Antrenorul a transmis că nu are nevoie de acte, mărturisind că actuala parteneră este ca și soția lui.

„Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute.

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Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform cancan.ro.

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