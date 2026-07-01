Mesajul lui Titi Aur pentru şoferii care nu-şi asigură maşinile şi care se trezesc cu un copac peste ele, în urma furtunilor

O furtună a luat pe sus Bucureştiul marţi seara, iar în Ilfov o persoană a murit după ce un copac a căzut peste maşina pe care aceasta îl conducea. Alţi mulţi şoferi s-au rugat ca maşinile lor să nu fie afectate de furia naturii.

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Titi Aur (62 de ani), unul dintre cei mai mari specialişti auto din România, a venit cu un mesaj special pentru cei care aleg să nu aibă asigurare CASCO pentru a avea o soluţie dacă “vine nenorocirea”.

Mesajul lui Titi Aur pentru şoferii care nu şi asigură maşinile

“Aici e simplu. Trebuie să-ți asiguri mașina! Dacă nu ți-o asiguri și aștepți să ți-o despăgubească cineva, nu se poate! Dacă nu-ți asiguri casa, mașina, bunurile și aștepți să te despăgubească cineva când vine nenorocirea, nu e în regulă! N-are cine.

Nu-i normal să ia de la mine bani pentru a-i da unuia care nu și-a asigurat mașina, în timp ce eu am făcut-o. O spun la modul general.

Asta ar trebui să facă parte din educația noastră civică generală, începând de la educația politică, cea financiară, cea rutieră și continuând cu asta. Dacă vrei să ai asigurate bunurile în caz de nenorocire, trebuie să le asiguri”, a spus Aur, citat de gsp.ro.