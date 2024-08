Mihaela Cambei, primire fabuloasă în Oneşti! Oamenii au ieşit pe străzi ca să o vadă pe vicecampioana olimpică! Imagini unice - Antena Sport

Galerie (8) Mihaela Cambei, primire fabuloasă în Oneşti Mihaela Cambei, primire fabuloasă în Oneşti/ Antena 3 CNN Mihaela Cambei a avut parte de o primire fabuloasă la Oneşti. Oamenii au ieşit pe străzi pentru a o vedea pe vicecampioana olimpică de la Paris. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mihaela Cambei a reuşit o performanţă uluitoare, la Jocurile Olimpice de la Paris. Halterofila de 21 de ani a reuşit să câştige medalia de argint, la categoria 49 de kg, fiind la un pas de medalia de aur. Mihaela Cambei, primire fabuloasă în Oneşti Mihaela Cambei a fost primită ca o adevărată eroină la Oneşti, oraşul său natal. Sportiva a făcut turul oraşului într-o maşină de epocă, cu medalia de argint la gât. Alături de Mihaela Cambei, în maşină au stat antrenorii săi, Cristina și Gheorghe Maftei, care au ajutat-o pe sportivă să devină vicecampioană olimpică, la prima ei participare la Jocurile Olimpice. Sute de oameni au ieşit pe străzile din Oneşti pentru a o vedea pe Mihaela Cambei, care după ce a dat turul oraşului, s-a oprit şi a oferit câteva declaraţii, în faţa oamenilor. Reclamă

Sportiva s-a declarat recunoscătoare pentru primirea superbă de care a avut parte şi le-a mulţumit oamenilor care au aşteptat-o pe marginea drumului.

„Vă mulțumesc că m-ați așteptat, am avut o mică întârziere, dar nu ați plecat, iar pentru asta vă sunt recunoscătoare. Aici am crescut, am înflorit de-a lungul anilor”, a declarat Mihaela Cambei, conform Antena 3 CNN.

Mihaela Cambei, surprinsă de cadoul uriaş de la Ion Ţiriac

Mihaela Cambei (21 de ani) a fost surprinsă de cadoul uriaş de la miliardarul Ion Ţiriac. Vicecampioana olimpică la haltere va fi recompensată cu un bolid de lux care costă aproximativ 50.000 de euro.

Cambei nu are permis de conducere, dar este hotărâtă să păstreze limuzina electrică IONIQ 5. Tânăra sportivă vrea să înceapă şcoala de şoferi. „(Reporter: Ai permis de conducere?) Nu am permis de conducere. Maşina (n.r. promisă de Ion Ţiriac) Maşina va sta la mine pentru că o să dau de permis, îmi doresc şi eu să dau de permis. Urmează, a venit mai repede maşina decât mă aşteptam„, a spus Mihaela Cambei în exclusivitate pentru AS.ro. Vicecampioana de la Paris va fi recompensată şi de statul român. Pentru medalia de argint câştigată la Jocurile Olimpice va încasa 100.000 de euro. Dacă nu ar fi fost depăşită in extremis, în conturile ei intrau 140.000 de euro. „(Cât de mult înseamnă, pentru un sportiv, premiul de la stat?) Înseamnă probabil foarte mult pentru că te realizezi, într-un fel, tu ca sportiv. Făcând asta toată viaţa nu ai acces la alte posibilităţi de a şti să faci alt lucru în afară de sport. Cred că merităm această răsplată pentru că sunt ani de zile în spate, merităm să ne alegem cu o realizare financiară„, a mai spus Cambei.

