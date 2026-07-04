Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!

Veste teribilă despre Rică Răducanu. Fostul portar de legendă al Rapidului este internat după ce a căzut pe scări.
El are două coaste rupe, umărul dislocat şi lovituri la cap.
“Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu.
Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a transmis Rică Răducanu, citat de Golazo.
El este internat la Spitalul Municipal Mangalia.
- 5 alimente fundamentale în dieta lui Leo Messi! Aşa are un fizic de fier la 39 de ani. Ce nu mănâncă niciodată
- Ce nu mănâncă niciodată Simona Halep. Mulți români consideră sănătoase aceste alimente, ea le evită!
- Ce nu mănâncă niciodată Sandra Izbaşa. Alimentele interzise în dieta ei pentru un trup de fotomodel
- Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: “Sunt mândră”
- Decizia familiei lui Radu Mărginean, după ce fostul fotbalist s-a stins la numai 43 de ani, într-un accident teribil