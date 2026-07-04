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Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!

Radu Constantin Publicat: 4 iulie 2026, 14:06

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Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!

Rică Răducanu, pe stadion / Hepta

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Veste teribilă despre Rică Răducanu. Fostul portar de legendă al Rapidului este internat după ce a căzut pe scări.

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El are două coaste rupe, umărul dislocat şi lovituri la cap.

“Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu.

Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a transmis Rică Răducanu, citat de Golazo.

El este internat la Spitalul Municipal Mangalia.

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