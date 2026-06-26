Soția unui fost jucător de la Dinamo, atacată cu briceagul în București. Poliția și Ambulanța au intervenit

Ricardo Grigore, fostul fundaș de la Dinamo, a trecut prin momente dificile joi seara în București, unde el a fost implicat într-o altercație, soția lui fiind și ea rănită.

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Un bărbat, în încercarea de a-l lovi cu briceagul pe fostul jucător al alb-roșiilor, a lovit-o pe partenera fotbalistului.

Firul evenimentelor nefericite în care au fost implicați Grigore și soția sa

Potrivit relatării fanatik.ro, Grigore și partenera sa au mers joi seara la un eveniment din București, unde fotbalistul a intrat într-un schimb de replici cu alți invitați. Undeva în jurul miezului nopții, situația a degenerat.

Grigore se pregătea să plece simțind că problema s-ar putea înrăutăți, moment în care a fost bruscat de unul dintre oamenii de la eveniment. Au ajuns să se împartă și lovituri de pumn, iar la un moment dat un individ a scos un briceag și a încercat să îl lovească pe fostul jucător de la Dinamo.

Soția lui Grigore, care se afla lângă el, a intervenit și a fost lovită, fiind nevoită să primească îngrijiri medicale. La localul la care a avut loc evenimentul au ajuns Poliția și o ambulanță, iar partenera fotbalistului a fost transportată la spital pentru a fi cusută.