Stadionul din Capitală pe care s-a disputat derby-ul dintre Dinamo şi FCSB pentru Conference, inundat! Imagini teribile

Stadionul Arcul de Triumf, pe care s-a disputat derby-ul dintre Dinamo şi FCSB pentru Conference League, câştigat de roş-albaştri cu 2-1, după prelungiri, a fost inundat în urma ploilor abundente din Capitală.

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Imagini video cu parcarea stadionului inundată complet au fost publicate pe contul de Facebook al Complexului Sportiv Naţional “Arcul de Triumf”. În acelaşi clip, administratorii contului de Facebook al stadionului “Arcul de Triumf” s-au plâns de problema canalizării în Capitală.

Stadionul Arcul de Triumf, inundat în urma ploilor abundente din Capitală

“În timp ce Primăria Capitalei își numără victoriile de PR, Bucureștiul se umple de apă. La propriu.

Azi-noapte, după o nouă ploaie torențială, parcarea subterană a Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” s-a inundat din nou.

Nu contestă nimeni că precipitațiile au fost abundente. Fenomenele meteo extreme există și trebuie tratate cu seriozitate. Tocmai de aceea administrația unei capitale europene are obligația să pregătească infrastructura pentru astfel de situații, nu doar să constate efectele după ce acestea produc pagube.