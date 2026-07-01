Stadionul din Capitală pe care s-a disputat derby-ul dintre Dinamo şi FCSB pentru Conference, inundat! Imagini teribile

Stadionul Arcul de Triumf, pe care s-a disputat derby-ul dintre Dinamo şi FCSB pentru Conference League, câştigat de roş-albaştri cu 2-1, după prelungiri, a fost inundat în urma ploilor abundente din Capitală.
Imagini video cu parcarea stadionului inundată complet au fost publicate pe contul de Facebook al Complexului Sportiv Naţional “Arcul de Triumf”. În acelaşi clip, administratorii contului de Facebook al stadionului “Arcul de Triumf” s-au plâns de problema canalizării în Capitală.
Stadionul Arcul de Triumf, inundat în urma ploilor abundente din Capitală
“În timp ce Primăria Capitalei își numără victoriile de PR, Bucureștiul se umple de apă. La propriu.
Azi-noapte, după o nouă ploaie torențială, parcarea subterană a Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” s-a inundat din nou.
Nu contestă nimeni că precipitațiile au fost abundente. Fenomenele meteo extreme există și trebuie tratate cu seriozitate. Tocmai de aceea administrația unei capitale europene are obligația să pregătească infrastructura pentru astfel de situații, nu doar să constate efectele după ce acestea produc pagube.
Ieri, agenda publică a Primăriei Municipiului București era dominată de postări despre regulamentul privind graffiti și de întâlniri protocolare.
Astăzi, realitatea din teren este cu totul alta: canalizări care nu fac față, infrastructură vulnerabilă și servicii publice care cedează la fiecare episod de ploaie puternică.
Problema Bucureștiului nu este că există prea multe desene pe pereți.
Problema Bucureștiului este că oamenii rămân fără apă caldă și căldură luni întregi, că infrastructura de utilități este depășită, că rețelele de canalizare nu sunt întreținute la nivelul pe care îl impune un oraș de peste două milioane de locuitori și că, la fiecare furtună serioasă, apar aceleași imagini.
Rețelele publice de canalizare și evacuare a apelor pluviale reprezintă responsabilitatea autorităților și a operatorilor care le administrează. Cetățenii plătesc taxe și tarife tocmai pentru ca aceste servicii să funcționeze atunci când este cel mai mare nevoie de ele.
Administrația nu se măsoară în numărul de postări pe Facebook și nici în comunicate triumfaliste.
Administrația se măsoară în canalizări care funcționează, în infrastructură întreținută și în capacitatea de a preveni astfel de situații, nu doar de a le explica după ce produc pagube.
Bucureștiul are nevoie de mai puțin PR și mai multă administrație“, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al Complexului Sportiv Naţional “Arcul de Triumf”.
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