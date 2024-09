Fernando Alonso şi-a prezentat "bijuteria" de 4 milioane de euro: "Ce privilegiu! Este greu de exprimat în cuvinte" - Antena Sport

Fernando Alonso şi-a prezentat bijuteria de 4 milioane de euro. Pilotul celor de la Aston Martin este noul posesor al unui Aston Martin Valkyrie.

Dublul campion mondial a intrat în posesia unui model cu o producţie limitată. Aston Martin a produs doar 150 de astfel de maşini. Cu 1.155 de cai putere, Aston Martin Valkyrie ajunge la 100 km/h în 2,5 secunde. De asemenea, 2000 de ore de muncă sunt necesare pentru fiecare exemplar asamblat manual.

„Este greu de exprimat în cuvinte cât de mult am așteptat această zi. Să stau la volanul propriului meu Valkyrie; unul la al cărui design am lucrat atât de îndeaproape cu echipa Q by Aston Martin este cu siguranță o zi de neuitat.

Valkyrie este cu adevărat o mașină F1 pentru șosea, cu atât de multe cunoștințe și tehnologie preluate din toată experiența Aston Martin pe pistă și abia aștept să pornesc la drum”, a declarat Fernando Alonso, potrivit astonmartinf1.com.