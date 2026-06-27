Video Max Verstappen a făcut accident în calificările Marelui Premiu al Austriei! Dezastru pentru pilotul Red Bull

Cvadruplul campion mondial Max Verstappen a făcut accident în finalul calificărilor Marelui Premiu al Austriei. Accidentul lui Verstappen a complicat serios finalul calificărilor Marelui Premiu al Austriei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Părea că Leclerc şi Hamilton vor ocupa primele două locuri pe grila de start în cursa de duminică, ce va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, dar George Russell a făcut in extremis un tur mai bun decât cei doi, chiar pe steag galben, şi a obţinut pole-ul. Iniţial s-a anunţat că turul lui Russell pe steag galben va fi investigat, dar în cele din urmă decizia a fost să nu se mai investigheze. Russell va pleca primul în cursa Marelui Premiu al Austriei.