A murit Ciprian Dumbravă, fost fotbalist în Liga 1. A decedat la vârsta de 45 de ani

Fostul fotbalist dâmbovițean Ciprian Dumbravă a murit la vârsta de 45 de ani, au anunțat joi Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița și persoane apropiate fostului sportiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Originar din Târgoviște, Dumbravă a fost considerat unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai județului Dâmbovița, evoluând de-a lungul carierei pentru mai multe echipe din țară și, ulterior, în fotbalul din Anglia.

Format la Centrul de pregătire „Nicolae Dobrin”, Dumbravă a evoluat pe postul de fundaș central.

De-a lungul carierei, acesta a jucat la FC Petrolul Ploiești, CSM Târgoviște, FCM Alexandria, Midia Năvodari, Altay Constanța și Astra Ploiești.

În ultimii ani s-a stabilit în Marea Britanie, unde a evoluat pentru FC România, club al comunității românești din Londra, acesta fiind și ultimul său club înainte de retragerea din activitate.