Video Așa ceva nu s-a mai văzut! Autogol cu călcâiul la penalty-uri pentru portarul olandez

Maroc a eliminat Olanda după loviturile de departajare și va întâlni Canada în faza optimilor de finală. A fost 1-1 după 120 de minute, pentru ca apoi să urmeze o serie de penalty-uri halucinantă!

Nu mai puțin de 5 din cele 10 penalty-uri au fost ratate! Însă cu adevărat unic a fost cel de-al 4-lea, executat de Rahimi! Verbruggen a intuit unde va trimite jucătorul marocan și a plonjat perfect. Însă a avut un ghinion uriaș: mingea respinsă cu brațul l-a lovit în călcâi pe portarul lui Brighton și a intrat în poartă!