Olanda – Maroc (LIVE VIDEO, 04:00, Antena 1 și AntenaPLAY). “Portocala mecanică”, duel tare cu Hakimi & CO

Duelul dintre Olanda şi Maroc se va disputa în această noapte, de la ora 04:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Confruntarea urmează să aibă aloc pe Estadio Monterrey, din Mexic, o arenă care permite accesul a peste 53.000 de suporteri.

Olanda – Maroc, ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Olanda a avut un start ezitant de competiţie, asta după ce a remizat cu Japonia, 2-2, partidă în care niponii au reuşit să egaleze în ultimele minute, după o fază fixă. Totuşi, trupa lui Ronald Koeman a dovedit că este o nucă tare şi a bifat un succes categoric în al doilea meci, 5-1, contra Suediei, după care a încheiat faza grupelor cu o nouă victorie clară, 3-1, contra Tunisiei.

De cealaltă partă, reprezentativa Marocului a avut de asemenea două victorii şi un egal, începând tot cu un egal, însă cu Brazilia, 1-1, duel în care a pornit cu şansa a doua. Africanii au continuat cu o victorie la limită, 1-0, contra Scoţiei, după care au obţinut încă un succes, 4-2, împotriva reprezentativei din Haiti. Cu toate acestea, Maroc a terminat pe 2 în grupă, după Brazilia, după ce sud-americanii au avut un golaveraj mai bun.

Ultima confruntare dintre Olanda şi Maroc a fost în 2017, într-o partidă amicală. Atunci europenii au reuşit să învingă, 2-1, golurile partidei fiind marcate de Promes şi Janssen, respectiv Boussoufa. Dintre fotbaliştii care au fost atunci pe teren au mai rămas, în cele două echipe, următorii: Sofyan Amrabat, pentru Marocani, iar Depay, Ake şi De Roon pentru Olanda.