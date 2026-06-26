Video Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8

Fără să mai aibă nimic de pierdut după înfrângerile cu Australia și Paraguay, Turcia părăsește Campionatul Mondial cu capul parțial ridicat după ce a reușit să o învingă pe Statele Unite cu 3-2. Țara gazdă a turneului a impresionat în primele două etape, însă cu Turcia a avut mari bătăi de cap.

Arda Guler a egalat după ce SUA deschisese scorul, pentru ca Kokcu să ducă scorul la 2-1 pentru turci. A venit apoi egalarea americanilor, însă la ultima fază a meciului s-a rupt decisiv echilibrul partidei: Kaan Ayhan a înscris cu o reluare din fața porții, iar turcii au avut, în sfârșit, un motiv de sărbătoare la turneul final.

În ciuda înfrângerii, SUA termină pe primul loc în grupă și va întâlni Bosnia mai departe.