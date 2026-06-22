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Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci

Dan Roșu Publicat: 22 iunie 2026, 12:12

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Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci

Campionatul Mondial 2026 - Getty Images

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Campionatul Mondial 2026 se desfăşoară în perioada 11 iunie – 19 iulie, exclusiv în Universul Antena. Mai jos, poţi vedea cum arată fazele eliminatorii în timp real, după fiecare meci disputat.

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În şaisprezecimi vor ajunge primele două echipe clasate în fiecare grupă, dar şi cele mai bune 8 locuri 3. În optimi, se vor întâlni câştigătoarele meciurilor 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 şi 15-16 din şaisprezecimi. Tot aşa vom ajunge şi în faza sferturilor, semifinalei şi finalei.

Cum arată şaisprezecimile Campionatului Mondial, în timp real

  • 1. Germania – Scoţia
  • 2. Norvegia – Suedia

 

  • 3. Coreea de Sud – Elveţia
  • 4. Olanda – Maroc

 

  • 5. RD Congo – Ghana
  • 6. Spania – Austria

 

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  • 7. SUA – Ecuador
  • 8. Egipt – Cehia

 

  • 9. Brazilia – Japonia
  • 10. Coasta de Fildeş – Franţa

 

  • 11. Mexic – Capul Verde
  • 12. Anglia – Portugalia

 

Meciul cu numărul 1000 de la Cupa Mondială, arbitrat de un român. Antena 1, lider detaşat de audienţăMeciul cu numărul 1000 de la Cupa Mondială, arbitrat de un român. Antena 1, lider detaşat de audienţă
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  • 13. Argentina – Uruguay
  • 14. Australia – Iran

 

  • 15. Canada – Belgia
  • 16. Columbia – Paraguay

Criteriile de calificare în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026

În cazul în care în faza grupelor, două echipe termină la egalitate de puncte, primul criteriu este cel al rezultatului din meciul direct. Urmează apoi golaverajul, ultimul fiind cel al numărului de cartonaşe încasat.

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Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

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