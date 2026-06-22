Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci

Campionatul Mondial 2026 se desfăşoară în perioada 11 iunie – 19 iulie, exclusiv în Universul Antena. Mai jos, poţi vedea cum arată fazele eliminatorii în timp real, după fiecare meci disputat.

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În şaisprezecimi vor ajunge primele două echipe clasate în fiecare grupă, dar şi cele mai bune 8 locuri 3. În optimi, se vor întâlni câştigătoarele meciurilor 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 şi 15-16 din şaisprezecimi. Tot aşa vom ajunge şi în faza sferturilor, semifinalei şi finalei.

Cum arată şaisprezecimile Campionatului Mondial, în timp real

1. Germania – Scoţia

2. Norvegia – Suedia

3. Coreea de Sud – Elveţia

4. Olanda – Maroc