Video Lovitură pentru Maroc, în meciul cu Canada! Noua vedetă a lui Bayern Munchen s-a accidentat după 20 de minute

Ismael Saibari s-a accidentat după doar 20 de minute ale meciului dintre Canada şi Maroc, prima optime de finală de la Cupa Mondială 2026. Jucătorul cumpărat în urmă cu câteva zile de Bayern Munchen de la PSV pentru 50 de milioane de euro a părăsit terenul de la Houston.

Marocanul s-a întins pe gazon în urma unui duel şi, în ciuda îngrijirilor medicale primite, a fost nevoit să iasă de pe teren. În locul său a fost introdus Rahimi.