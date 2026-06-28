Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania – Argentina. Decizia centralului din România
Video

Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania – Argentina. Decizia centralului din România

Istvan Kovacs a luat cuvântul în minutul 30 al meciului dintre Iordania şi Argentina, atunci când a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza în care Senesi a fost lovit în cap de Al Rashdan. Centralul din Carei a luat apoi decizia şi a comunicat-o întregului stadion:

“Numărul 21 de la Iordania nu a jucat mingea. A lovit în cap atacantul. Decizia e penalty”, a spus Istvan Kovacs, după ce a revăzut faza.

Lautaro Martinez a transformat câteva secunde mai târziu şi a dus scorul la 2-0. Lo Celso a marcat primul gol, din lovitură liberă.

Ultimele video adaugate

Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din România

Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din România

Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania - Argentina. Decizia centralului din România
Ce moment! Istvan Kovacs, faţă-n faţă cu Lionel Messi, la Campionatul Mondial

Ce moment! Istvan Kovacs, faţă-n faţă cu Lionel Messi, la Campionatul Mondial

Ce moment! Istvan Kovacs, faţă-n faţă cu Lionel Messi, la Campionatul Mondial
Controversă uriașă la Croația - Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecran

Controversă uriașă la Croația - Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecran

Controversă uriașă la Croația - Ghana! VAR-ul a analizat 2 minute faza și l-a trimis pe arbitru la ecran
Pauză de hidratare... pe ploaie! Fanii englezi au huiduit decizia care a stârnit discuţii la Cupa Mondială

Pauză de hidratare... pe ploaie! Fanii englezi au huiduit decizia care a stârnit discuţii la Cupa Mondială

Pauză de hidratare... pe ploaie! Fanii englezi au huiduit decizia care a stârnit discuţii la Cupa Mondială
Jurnal Antena Sport | Mesaj din suflet

Jurnal Antena Sport | Mesaj din suflet

Jurnal Antena Sport | Mesaj din suflet