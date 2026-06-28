Video Toţi ochii pe Istvan Kovacs! A avut nevoie de VAR în Iordania – Argentina. Decizia centralului din România

Istvan Kovacs a luat cuvântul în minutul 30 al meciului dintre Iordania şi Argentina, atunci când a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza în care Senesi a fost lovit în cap de Al Rashdan. Centralul din Carei a luat apoi decizia şi a comunicat-o întregului stadion:

“Numărul 21 de la Iordania nu a jucat mingea. A lovit în cap atacantul. Decizia e penalty”, a spus Istvan Kovacs, după ce a revăzut faza.

Lautaro Martinez a transformat câteva secunde mai târziu şi a dus scorul la 2-0. Lo Celso a marcat primul gol, din lovitură liberă.