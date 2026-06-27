Iordania – Argentina LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meci cu Istvan Kovacs la centru. Messi, anunțat rezervă

Iordania și Argentina se întâlnesc în ultimul meci din Grupa J de la Campionatul Mondial, un joc fără miză pentru campioana en-titre, care are deja șase puncte după primele două runde.

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Va fi și cel de-al doilea meci pe care Istvan Kovacs îl va conduce la un turneu final. Partida va fi LIVE pe Antena 1, dar și pe AntenaPLAY, de la ora 05:00.

Iordania – Argentina LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Fără Lionel Messi, care va fi lăsat pe bancă, naționala Argentinei va fi în căutarea celui de-al treilea succes consecutiv de la acest Campionat Mondial.

Adversara selecționatei pregătită de Lionel Scaloni va fi Iordania, formație care are două eșecuri la acest turneu final. Cu Istvan Kovacs la centru, campioana mondială anunță un adevărat spectacol.

Va fi al doilea meci de la acest Campionat Mondial pentru centralul din Carei, care a arbitrat și partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale.