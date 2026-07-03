Ce surpriză! Jucătorul dorit de Cristi Chivu a semnat în Turcia

Cristi Chivu îl monitoriza pe Nathan Ake în încercarea de a întări linia defensivă a Interului, iar suma de transfer ar fi fost una mai mult decât accesibilă, ținând cont de faptul că jucătorul se afla în ultimul an de contract cu Manchester City.

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În mod surprinzător, deși fotbalistul avea oferte de la cluburi importante din Europa, având chiar șansa de a continua în Premier League, acesta a ajuns în Turcia.

Nathan Ake a semnat cu Fenerbahce

Nathan Ake se afla în ultimul an de contract cu Manchester City, iar stoperul olandez anunțase deja conducerea că va forța un transfer în această vară.

Dorit de Cristi Chivu la Inter, fotbalistul în vârstă de 31 de ani a semnat în cele din urmă cu Fenerbahce. Potrivit jurnalistului Jack Gaughan, suma de transfer ar fi de 7,5 milioane de lire sterline, la care s-ar mai putea adăuga un milion și jumătate bonusuri de performanță.

177 de meciuri a jucat în total Nathan Ake la Manchester City

Chelsea, Reading, Watford și Bournemouth sunt echipele pentru care a mai evoluat.

Welcome to Fenerbahçe, Nathan Aké 💛💙 pic.twitter.com/nz21kmBZv4

— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) July 3, 2026