Darius Olaru, debut în forță la Union SG. Ce a reușit fostul căpitan de la FCSB, la primul meci bifat pentru noua echipă

Darius Olaru (28 de ani) a avut parte de un debut în forță la Union SG. Fostul căpitan de la FCSB a bifat primul meci în tricoul noii sale echipe.
Darius Olaru a fost titular în duelul amical câștigat de Union SG cu amatorii din Liga a 4-a din Belgia, Diegem. Echipa mijlocașului român s-a impus categoric, scor 7-0.
Darius Olaru, debut în forță la Union SG
Darius Olaru a evoluat timp de o repriză în primul meci bifat la Union SG. Acesta a reușit să ofere două assist-uri contra belgienilor de la Diegem, fiind scos de pe teren la pauză, când echipa lui conducea deja cu 4-0.
„Golurile împotriva echipei Diegem Sport (divizia a IV-a din Belgia) au fost marcate de Sylla, Khalaili, Pavlic, Guillerme, Biondic, Patris și Zorgane.
Jucătorii echipei Union conduceau deja cu 0-4 la pauză. Noii jucători Chibani, Olaru, Kricfalusi, Hurtevent și Havenaar au evoluat cu toții în acest meci”, a transmis Union SG, pe site-ul oficial, după amicalul cu Diegem.
Rezumatul partidei de debut a lui Darius Olaru la Union SG:
7️⃣ goals to start the pre-season. See you tomorrow! 🟡🔵 pic.twitter.com/km5PUQLBfL
— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 30, 2026
Darius Olaru și-a ales tricoul cu numărul 28 la Union SG. La FCSB, mijlocașul îl îmbrăca pe cel cu numărul 27, tricou care la formația din Belgia era deja ales de Louis Patris.
În următorul meci amical, Darius Olaru își va înfrunta fosta echipă. Union SG și FCSB vor disputa un amica duminică, 5 iulie, în cantonamentul din Olanda.
Darius Olaru a plecat de la FCSB în această vară, semnând cu Union SG un contract valabil până în 2030. Belgienii i-au plătit lui Gigi Becali suma de trei milioane de euro în schimbul internaționalului român.
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