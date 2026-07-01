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Darius Olaru, debut în forță la Union SG. Ce a reușit fostul căpitan de la FCSB, la primul meci bifat pentru noua echipă

Viviana Moraru Publicat: 1 iulie 2026, 9:23

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Darius Olaru, debut în forță la Union SG. Ce a reușit fostul căpitan de la FCSB, la primul meci bifat pentru noua echipă

Darius Olaru, în primul amical disputat pentru Union SG/ Profimedia

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Darius Olaru (28 de ani) a avut parte de un debut în forță la Union SG. Fostul căpitan de la FCSB a bifat primul meci în tricoul noii sale echipe.

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Darius Olaru a fost titular în duelul amical câștigat de Union SG cu amatorii din Liga a 4-a din Belgia, Diegem. Echipa mijlocașului român s-a impus categoric, scor 7-0.

Darius Olaru, debut în forță la Union SG

Darius Olaru a evoluat timp de o repriză în primul meci bifat la Union SG. Acesta a reușit să ofere două assist-uri contra belgienilor de la Diegem, fiind scos de pe teren la pauză, când echipa lui conducea deja cu 4-0.

Golurile împotriva echipei Diegem Sport (divizia a IV-a din Belgia) au fost marcate de Sylla, Khalaili, Pavlic, Guillerme, Biondic, Patris și Zorgane.

Jucătorii echipei Union conduceau deja cu 0-4 la pauză. Noii jucători Chibani, Olaru, Kricfalusi, Hurtevent și Havenaar au evoluat cu toții în acest meci”, a transmis Union SG, pe site-ul oficial, după amicalul cu Diegem.

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Rezumatul partidei de debut a lui Darius Olaru la Union SG:

Darius Olaru și-a ales tricoul cu numărul 28 la Union SG. La FCSB, mijlocașul îl îmbrăca pe cel cu numărul 27, tricou care la formația din Belgia era deja ales de Louis Patris.

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În următorul meci amical, Darius Olaru își va înfrunta fosta echipă. Union SG și FCSB vor disputa un amica duminică, 5 iulie, în cantonamentul din Olanda.

Darius Olaru a plecat de la FCSB în această vară, semnând cu Union SG un contract valabil până în 2030. Belgienii i-au plătit lui Gigi Becali suma de trei milioane de euro în schimbul internaționalului român.

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