Darius Olaru, debut în forță la Union SG. Ce a reușit fostul căpitan de la FCSB, la primul meci bifat pentru noua echipă

Darius Olaru (28 de ani) a avut parte de un debut în forță la Union SG. Fostul căpitan de la FCSB a bifat primul meci în tricoul noii sale echipe.

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Darius Olaru a fost titular în duelul amical câștigat de Union SG cu amatorii din Liga a 4-a din Belgia, Diegem. Echipa mijlocașului român s-a impus categoric, scor 7-0.

Darius Olaru, debut în forță la Union SG

Darius Olaru a evoluat timp de o repriză în primul meci bifat la Union SG. Acesta a reușit să ofere două assist-uri contra belgienilor de la Diegem, fiind scos de pe teren la pauză, când echipa lui conducea deja cu 4-0.

„Golurile împotriva echipei Diegem Sport (divizia a IV-a din Belgia) au fost marcate de Sylla, Khalaili, Pavlic, Guillerme, Biondic, Patris și Zorgane.

Jucătorii echipei Union conduceau deja cu 0-4 la pauză. Noii jucători Chibani, Olaru, Kricfalusi, Hurtevent și Havenaar au evoluat cu toții în acest meci”, a transmis Union SG, pe site-ul oficial, după amicalul cu Diegem.