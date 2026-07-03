Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român

Plecat de la PAOK Salonic după nu mai puțin de cinci ani, Răzvan Lucescu și-a găsit rapid echipă și a semnat unul dintre cele mai importante contracte din cariera sa.

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Tehnicianul român în vârstă de 57 de ani a semnat contractul cu cei de la Al-Sadd și va încasa un salariu uriaș. Va avea și niște bonusuri fantastice.

Răzvan Lucescu, salariu colosal la Al-Sadd

Răzvan Lucescu și-a găsit în cele din urmă echipă, iar celebrul jurnalist Ahmed Ragab anunță că tehnicianul român a semnat contractul cu cei de la Al-Sadd.

Sursa citată menționează că salariul antrenorului plecat de la PAOK va fi de 3,5 milioane de dolari pe an, dar bonusurile sunt cele care îl vor ridica enorm pe Lucescu Jr. Suma poate crește cu alte 500.000 de euro, în funcție de bifarea anumitor bonusuri de performanță.

Contractul semnat de Răzvan Lucescu este valabil pe următorii doi ani, deci, dacă îl va duce la bun sfârșit, va câștiga minim șapte milioane de dolari.