Un an de la moartea lui Diogo Jota. Ruben Neves, mesaj emoționant: „Încă mai vorbesc cu el!”

„Încă mai vorbesc cu el”, spune Ruben Neves despre Diogo Jota, prietenul său apropiat şi fostul său coechipier de la Porto, Wolverhampton şi naţionala Portugaliei. A trecut un an de când Jota, pe atunci jucător la Liverpool, a murit într-un accident de maşină în Spania, la 11 zile după ce s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Rute Cardoso, notează BBC.
Şi fratele său, Andre Silva, a murit în accidentul din 3 iulie 2025.
Diogo Jota a murit pe 3 iulie 2025
„Puţini oameni ştiu asta”, a declarat Neves, care poartă tricoul naţional cu numărul 21 al lui Jota la Cupa Mondială, în cadrul emisiunii de televiziune portugheză „Alta Definição”, notează news.ro.
„Avem un grup de WhatsApp cu Rute şi Diogo, care există şi acum, şi continuăm să vorbim acolo. De fiecare dată când se întâmplă ceva special, îmi arhivez conversaţiile pe WhatsApp, ca să pot continua să-i trimit mesaje.”
Jota, în vârstă de 28 de ani, se întorcea la Liverpool pentru pregătirea de presezon când maşina sa, un Lamborghini, a ieşit de pe şosea din cauza unei explozii a unui pneu în timp ce depăşea un alt vehicul.
El făcea călătoria spre Anglia cu maşina şi feribotul, deoarece medicii îi recomandaseră atacantului, care sărbătorise câştigarea titlului din Premier League cu două luni înainte, să nu călătorească cu avionul, întrucât suferise o intervenţie chirurgicală minoră.
La un an de la moartea sa, Portugalia joacă împotriva Croaţiei la Toronto în această noapte pentru un loc în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Meciul e în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY
Se anunţă un moment extrem de emoţionant pentru antrenorul principal Roberto Martinez, jucătorii şi staff-ul său, precum şi pentru miile de suporteri ai Portugaliei care au invadat oraşul canadian pentru acest meci.
Mesaje emoționante la un an de la moartea lui Diogo Jota
„Diogo este soarele şi lumina noastră”, spune Martinez, care l-a numit pe Jota jucător onorific „plus-unul” atunci când şi-a anunţat lotul în luna mai.
„Vrem să câştigăm Cupa Mondială pentru el.”
„Visul lui Diogo era să joace la Cupa Mondială”
„Cu voi alături de noi, totul este posibil. Mulţumesc, Portugalia!”, a scris Jota pe reţelele sociale după ce au învins Spania şi au câştigat Liga Naţiunilor la Stuttgart, cu o lună înainte de moartea sa.
A devenit un simbol al speranţei şi al inspiraţiei în ţara sa natală după ce a trecut de la clubul din oraşul său natal, Gondomar, la Pacos de Ferreira, apoi la Porto, Wolverhampton şi, în cele din urmă, la Liverpool.
Parcursul lui Jota către celebritate a fost evidenţiat ca un caz rar al unui fotbalist portughez de elită care nu a trecut niciodată prin vreuna dintre cele trei mari academii – Benfica, Sporting şi Porto.
Tocmai ca la Liverpool, însă, moartea sa a avut un impact profund asupra echipei naţionale, pentru care a marcat de 14 ori în 49 de meciuri.
Pe lângă greutatea aşteptărilor care apasă asupra lor la acest turneu, jucătorii Portugaliei poartă şi povara durerii pentru un coechipier care ar fi fost alături de ei în această vară.
Deşi absenţa lui s-a simţit profund, amintirea lui Jota dăinuie, iar prezenţa lui s-a făcut simţită la această Cupă Mondială, de la Houston până la Miami.
O fotografie alb-negru cu Jota sărbătorind un gol pentru ţara sa a fost afişată pe ecranele uriaşe în timp ce imnul naţional portughez răsuna înaintea meciurilor.
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