Un an de la moartea lui Diogo Jota. Ruben Neves, mesaj emoționant: „Încă mai vorbesc cu el!”

Mesaje emoționante la un an de la moartea lui Diogo Jota

„Diogo este soarele şi lumina noastră”, spune Martinez, care l-a numit pe Jota jucător onorific „plus-unul” atunci când şi-a anunţat lotul în luna mai.

„Vrem să câştigăm Cupa Mondială pentru el.”

„Visul lui Diogo era să joace la Cupa Mondială”

„Cu voi alături de noi, totul este posibil. Mulţumesc, Portugalia!”, a scris Jota pe reţelele sociale după ce au învins Spania şi au câştigat Liga Naţiunilor la Stuttgart, cu o lună înainte de moartea sa.

A devenit un simbol al speranţei şi al inspiraţiei în ţara sa natală după ce a trecut de la clubul din oraşul său natal, Gondomar, la Pacos de Ferreira, apoi la Porto, Wolverhampton şi, în cele din urmă, la Liverpool.

Parcursul lui Jota către celebritate a fost evidenţiat ca un caz rar al unui fotbalist portughez de elită care nu a trecut niciodată prin vreuna dintre cele trei mari academii – Benfica, Sporting şi Porto.

Tocmai ca la Liverpool, însă, moartea sa a avut un impact profund asupra echipei naţionale, pentru care a marcat de 14 ori în 49 de meciuri.

Pe lângă greutatea aşteptărilor care apasă asupra lor la acest turneu, jucătorii Portugaliei poartă şi povara durerii pentru un coechipier care ar fi fost alături de ei în această vară.

Deşi absenţa lui s-a simţit profund, amintirea lui Jota dăinuie, iar prezenţa lui s-a făcut simţită la această Cupă Mondială, de la Houston până la Miami.

O fotografie alb-negru cu Jota sărbătorind un gol pentru ţara sa a fost afişată pe ecranele uriaşe în timp ce imnul naţional portughez răsuna înaintea meciurilor.