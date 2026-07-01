Barcelona a trimis oferta pentru jucătorul dorit şi de Real Madrid

Perioada de mercato se încinge, asta după ce preşedintele Barcelonei a vorbit public despre intenţia echipei de a da lovitura şi a transfera un fotbalist dorit şi de rivală, Real Madrid.

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Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a confirmat în premieră că formația catalană a înaintat o ofertă oficială pentru atacantul argentinian Julian Alvarez. Oficialul blaugrana a dezvăluit că negocierile cu Atletico Madrid au existat și că jucătorul și-a exprimat de mai mult timp dorința de a evolua pe Camp Nou.

Barcelona a făcut prima ofertă pentru Julian Alvarez

Laporta a explicat că a discutat personal cu conducerea clubului madrilen, inclusiv cu Enrique Cerezo și Miguel Angel Gil, pentru a clarifica poziția Barcelonei. „Am trimis o ofertă de o anumită valoare și știm că jucătorul și-a dorit să vină la Barca încă din perioada în care evolua la Manchester City”, a declarat președintele catalan, conform lui Fabrizio Romano.

Potrivit acestuia, oferta a fost transmisă cu respect față de Atletico Madrid, însă răspunsul primit a fost unul ferm. Conducerea formației din capitala Spaniei a transmis că nu intenționează să îl cedeze pe Julian Alvarez în această perioadă de mercato.

Motivul invocat de Atletico este lipsa unei alternative pentru postul de atacant central. Laporta a precizat că oficialii madrileni i-au comunicat că nu pot renunța la internaționalul argentinian atât timp cât nu identifică un înlocuitor de același nivel.