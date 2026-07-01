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Barcelona a trimis oferta pentru jucătorul dorit şi de Real Madrid

Mihai Alecu Publicat: 1 iulie 2026, 17:02

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Barcelona a trimis oferta pentru jucătorul dorit şi de Real Madrid

Joan Laporta a anunţat că a trimis o ofertă pentru Julian Alvarez. Foto: Getty Images

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Perioada de mercato se încinge, asta după ce preşedintele Barcelonei a vorbit public despre intenţia echipei de a da lovitura şi a transfera un fotbalist dorit şi de rivală, Real Madrid.

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Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a confirmat în premieră că formația catalană a înaintat o ofertă oficială pentru atacantul argentinian Julian Alvarez. Oficialul blaugrana a dezvăluit că negocierile cu Atletico Madrid au existat și că jucătorul și-a exprimat de mai mult timp dorința de a evolua pe Camp Nou.

Barcelona a făcut prima ofertă pentru Julian Alvarez

Laporta a explicat că a discutat personal cu conducerea clubului madrilen, inclusiv cu Enrique Cerezo și Miguel Angel Gil, pentru a clarifica poziția Barcelonei. „Am trimis o ofertă de o anumită valoare și știm că jucătorul și-a dorit să vină la Barca încă din perioada în care evolua la Manchester City”, a declarat președintele catalan, conform lui Fabrizio Romano.

Potrivit acestuia, oferta a fost transmisă cu respect față de Atletico Madrid, însă răspunsul primit a fost unul ferm. Conducerea formației din capitala Spaniei a transmis că nu intenționează să îl cedeze pe Julian Alvarez în această perioadă de mercato.

Motivul invocat de Atletico este lipsa unei alternative pentru postul de atacant central. Laporta a precizat că oficialii madrileni i-au comunicat că nu pot renunța la internaționalul argentinian atât timp cât nu identifică un înlocuitor de același nivel.

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Laporta insistă pentru transferul lui Julian Alvarez

Cu toate acestea, Barcelona nu renunță la speranța realizării transferului. Laporta a subliniat că oferta clubului rămâne valabilă și că aceasta va fi menținută atât timp cât conducerea consideră oportun. În același timp, liderul catalan a precizat că Barca nu va aștepta la nesfârșit un răspuns favorabil din partea rivalei din La Liga.

„Le-am spus că, dacă vor găsi o alternativă pentru postul de atacant, oferta noastră rămâne fermă. Ei cunosc dorința noastră și, dacă vor decide să facă transferul, vom fi încântați să îl finalizăm”, a afirmat Laporta.

În încheiere, președintele Barcelonei și-a exprimat speranța că Atletico Madrid își va reconsidera poziția în cazul în care va reuși să aducă un nou atacant. Până atunci, clubul catalan își păstrează interesul pentru Julian Alvarez, unul dintre principalele obiective din această perioadă de transferuri, în timp ce decizia finală rămâne în mâinile conducerii lui Atletico Madrid.

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