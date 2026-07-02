Real Madrid și Manchester City, în discuții avansate pentru jucător! Jose Mourinho nu se bazează pe el

Odată cu venirea lui Enzo Maresca, Manchester City caută soluții pentru a întări linia mediană a echipei, iar după aducerea lui Elliot Anderson, „cetățenii” sunt gata să mai dea o lovitură.
Gruparea din campionatul Angliei se află în discuții cu Real Madrid pentru un posibil transfer al lui Eduardo Camavinga, jucător pus pe lista neagră de Jose Mourinho.
Eduardo Camavinga, pus pe lista neagră de Jose Mourinho
Eduardo Camavinga a fost unul dintre cei mai contestați jucători de la Real Madrid în sezonul trecut, fotbalistul fiind și eliminat în acea dublă cu Bayern Munchen, din UEFA Champions League.
Francezul a ratat și convocarea pentru Campionatul Mondial, iar veștile continuă pentru acesta. MARCA precizează faptul că mijlocașul a fost oferit celor de la Manchester City, care vrea să mai aducă un mijlocaș după Elliot Anderson.
Deocamdată sunt doar discuții pentru jucătorul cotat la 50 de milioane de euro, dar cert este că Jose Mourinho nu se va baza pe el în sezonul următor.
🚨💣 BREAKING: José Mourinho has given the GREEN LIGHT to sell Eduardo Camavinga – the manager is NOT convinced by him.
DIRECT TALKS in the last hours with Manchester City for the player. @MatteMoretto @marca pic.twitter.com/7YMOcvew9L
— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 1, 2026
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