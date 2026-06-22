Acord între Gigi Becali şi Farul Constanţa. Fotbalistul a fost prezentat oficial

FCSB l-a cedat pe Ionuţ Cercel la Farul Constanţa. Fotbalistul a fost prezentat oficial pe gruparea patronată de Gică Popescu.

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“Farul Constanța și FCSB au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului dreapta Ionuț Cercel la echipa noastră până în vara anului 2027. Acesta a efectuat vizita medicală în această dimineață, iar după-amiază va participa la primul antrenament sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Produs al Academiei Hagi, Ionuț Cercel a debutat în Liga 1 la 22 septembrie 2024, în partida Farul – Sepsi Sf. Gheroghe 2-1.

Născut la 14 noiembrie 2006, la Constanța, Ionuț Cercel este campion național de tineret cu Farul in ediția 2023/2024, campion la seniori și câștigător sl Supercupei României cu FCSB în sezonul 2024/2025. A evoluat până în prezent la toate echipele naționale de juniori ale României, U17, U18, U19 și apoi U20. La FCSB a evoluat în perioada februarie 2025 – mai 2026″, a transmis Farul.

În momentul în care a fost transferat de FCSB, de la Farul, Ionuț Cercel l-a costat pe Gigi Becali aproximativ 900.000 de euro.