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Andrei Nicolescu, detalii despre oferta de ultimă oră primită pentru titularul lui Dinamo: „Trebuie să generăm venituri”

Daniel Işvanca Publicat: 1 iulie 2026, 22:57

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Andrei Nicolescu, detalii despre oferta de ultimă oră primită pentru titularul lui Dinamo: Trebuie să generăm venituri”

Jucătorii de la Dinamo într-un meci cu Rapid / Sportpictures

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Au loc mișcări de trupe la Dinamo odată cu venirea lui Nuno Campos, iar clubul a anunțat că are pe masă oferte pentru mai mulți dintre jucătorii de bază din sezonul trecut.

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Unul dintre aceștia este Maxime Sivis, pentru care Andrei Nicolescu a dezvăluit că a primit o propunere din străinătate. Cota acestuia de piață este de 700.000 de euro.

Dinamo, ofertă pentru Maxime Sivis

Maxime Sivis mai are contract cu Dinamo până în vara anului 2028, dar nu ar fi o surpriză ca jucătorul în vârstă de 28 de ani să forțeze un transfer.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că are pe masă o ofertă pentru fundașul dreapta care a adunat în total nu mai puțin de 71 de apariții în tricoul „câinilor”.

„Sivis este apreciat, are, la momentul acesta, o ofertă din altă parte. Clubul a primit o ofertă pentru el. Depinde foarte mult, dar, în momentul de faţă, se pare că nu (n.r. – clubul nu acceptă). Este unul dintre jucătorii care au primit ofertă.

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Orice ofertă care este foarte bună pentru un jucător de la Dinamo, va fi acceptată. Dinamo este în monitorizare de peste patru ani, iar în ultimii trei ani este într-un deficit operaţional mare.

Noi trebuie să generăm venituri din vânzarea jucătorilor, pentru că celelalte venituri nu ne pot acoperi deficitul. Să nu ne ducă într-o zonă în care să putem avea nişte restricţii legate de valoarea contractelor jucătorilor, valoarea sumelor de transfer pe care am putea să le plătim, plus anumite restricţii în următoarele perioade de transferuri. (n.r. – Deci orice jucător de la Dinamo este transferabil) Da, pentru suma corectă”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit prosport.ro.

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