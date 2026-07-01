Andrei Nicolescu, detalii despre oferta de ultimă oră primită pentru titularul lui Dinamo: „Trebuie să generăm venituri”

Au loc mișcări de trupe la Dinamo odată cu venirea lui Nuno Campos, iar clubul a anunțat că are pe masă oferte pentru mai mulți dintre jucătorii de bază din sezonul trecut.

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Unul dintre aceștia este Maxime Sivis, pentru care Andrei Nicolescu a dezvăluit că a primit o propunere din străinătate. Cota acestuia de piață este de 700.000 de euro.

Dinamo, ofertă pentru Maxime Sivis

Maxime Sivis mai are contract cu Dinamo până în vara anului 2028, dar nu ar fi o surpriză ca jucătorul în vârstă de 28 de ani să forțeze un transfer.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că are pe masă o ofertă pentru fundașul dreapta care a adunat în total nu mai puțin de 71 de apariții în tricoul „câinilor”.

„Sivis este apreciat, are, la momentul acesta, o ofertă din altă parte. Clubul a primit o ofertă pentru el. Depinde foarte mult, dar, în momentul de faţă, se pare că nu (n.r. – clubul nu acceptă). Este unul dintre jucătorii care au primit ofertă.