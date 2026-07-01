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Cine va fi căpitanul Rapidului, în noul sezon. Decizia luată de Daniel Pancu

Viviana Moraru Publicat: 1 iulie 2026, 12:38

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Cine va fi căpitanul Rapidului, în noul sezon. Decizia luată de Daniel Pancu

Daniel Pancu, la finalul unui meci pentru CFR Cluj - Sport Pictures

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Daniel Pancu a decis cine va fi noul căpitan al Rapidului, în următorul sezon. Antrenorul a revenit la formația din Giulești după o pauză de șase ani și a luat deja primele hotărâri importante în cadrul clubului.

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În sezonul trecut, căpitanul Rapidului a fost Alexandru Dobre. Costel Gâlcă i-a luat acestuia banderola în urma declarațiilor acide făcute la adresa sa, după remiza din play-off cu FC Argeș. Mijlocașul a avut un discurs dur la adresa antrenorului, fiind nemulțumit de tactica sa.

Daniel Pancu a decis noul căpitan al Rapidului: Lars Kramer

După disputa dintre Alexandru Dobre și Costel Gâlcă, banderola de căpitan a ajuns pe brațul fundașului Răzvan Onea. Pentru noul sezon, Daniel Pancu a decis să nu mizeze pe acesta, pentru rolul de căpitan al giuleștenilor.

Ca atare, conform sport.ro, Daniel Pancu a decis să-l numească pe Lars Kramer ca fiind noul căpitan al Rapidului. Fundașul olandez de 26 de ani a fost jucător de bază al giuleștenilor, în sezonul trecut.

Pe lângă Lars Kramers, pe lista căpitanilor de la Rapid se vor mai afla și Marian Aioani (26 de ani) și Răzvan Onea (28 de ani), care au mai purtat banderola și în sezonul trecut.

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  • 2 goluri în 33 de meciuri a marcat Lars Kramer pentru Rapid, în sezonul trecut

Alexandru Dobre nu a fost luat, astfel, în calcul de Daniel Pancu pentru rolul de căpitan al Rapidului, ținând cont de disputa avută de mijlocaș cu Costel Gâlcă, în stagiunea trecută.

Recent, Daniel Pancu a dezvăluit că pregătește schimbări majore în primul 11 al Rapidului, pentru sezonul viitor. Olimpiu Moruțan ar urma să fie folosit în banda dreaptă, acolo unde titular a fost Alexandru Dobre.

„Moruțan? Lateral, e greu să joace cu spatele la poartă în aglomerație, el preferă să aibă tușa în dreapta.

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E o situație stranie, sunt doi jucători convocați la echipa națională, care joacă pe același post la echipa de club. Automat, unul dintre ei, dacă rămân, va fi pe bancă. Vor fi și momente ale jocurilor în care poți să mergi pe un sistem 4-2-4”, a declarat Daniel Pancu, conform primasport.ro.

Rapid a plecat în cantonamentul de vară din Austria, acolo unde va disputa patru meciuri amicale. Giuleștenii se vor duela cu Dinamo Kiev, Rapid Viena, FC Kosice și Slovan Liberec, înaintea reluării Ligii 1.

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