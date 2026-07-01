Cine va fi căpitanul Rapidului, în noul sezon. Decizia luată de Daniel Pancu

Daniel Pancu, la finalul unui meci pentru CFR Cluj - Sport Pictures

Daniel Pancu a decis cine va fi noul căpitan al Rapidului, în următorul sezon. Antrenorul a revenit la formația din Giulești după o pauză de șase ani și a luat deja primele hotărâri importante în cadrul clubului.

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În sezonul trecut, căpitanul Rapidului a fost Alexandru Dobre. Costel Gâlcă i-a luat acestuia banderola în urma declarațiilor acide făcute la adresa sa, după remiza din play-off cu FC Argeș. Mijlocașul a avut un discurs dur la adresa antrenorului, fiind nemulțumit de tactica sa.

Daniel Pancu a decis noul căpitan al Rapidului: Lars Kramer

După disputa dintre Alexandru Dobre și Costel Gâlcă, banderola de căpitan a ajuns pe brațul fundașului Răzvan Onea. Pentru noul sezon, Daniel Pancu a decis să nu mizeze pe acesta, pentru rolul de căpitan al giuleștenilor.

Ca atare, conform sport.ro, Daniel Pancu a decis să-l numească pe Lars Kramer ca fiind noul căpitan al Rapidului. Fundașul olandez de 26 de ani a fost jucător de bază al giuleștenilor, în sezonul trecut.

Pe lângă Lars Kramers, pe lista căpitanilor de la Rapid se vor mai afla și Marian Aioani (26 de ani) și Răzvan Onea (28 de ani), care au mai purtat banderola și în sezonul trecut.