FCSB a plecat în cantonamentul din Olanda. Marele absent de la aeroport + Unicul transfer și-a făcut apariția

FCSB a plecat vineri dimineața în Olanda pentru cantonamentul de vară în care va pregăti noul sezon din Liga 1. Din delegația roș-albaștrilor de pe Aeroportul “Henri Coandă” au făcut parte majoritatea jucătorilor din lot, un absent important fiind însă Florin Tănase, cel care încă nu a semnat prelungirea cu roș-albaștrii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a avut un sezon cu mult sub așteptări, ajungând în premieră în play-out-ul Ligii 1. Deși și-au salvat anul prin calificarea în preliminariile Conference League, elevii lui Marius Baciu vor fi nevoiți să își ridice nivelul și pentru a face acest lucru au plecat în Olanda pentru a-și începe pregătirea.

Noutățile FCSB-ului pentru cantonamentul din Olanda

Lotul FCSB-ului s-a strâns la Aeroportul “Henri Coandă” pentru a pleca în vestul Europei, acolo unde vor sta de astăzi până pe 10 iunie. Roș-albaștrii vor disputa și două amicale, doar unul dintre ele fiind momentan cunoscut publicului, cel contra lui Royal Union Saint-Gilloise, unde formația bucureșteană va da peste Darius Olaru, transferat recent în Belgia.

De pe aeroport nu au lipsit Thomas Neubert, preparatorul fizic al FCSB-ului revenit la club pentru a patra oară, antrenorul Marius Baciu, directorul sportiv Florin Cernat, sau Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Dintre jucători și-au făcut apariția majoritatea, inclusiv unicul transfer de până acum, fundașul Ronny Labonne, dar și Dennis Politic, care s-a întors după împrumutul de la Hermannstadt și care a fost asociat cu o plecare de la roș-albaștri.

Totuși, a existat un mare absent, Florin Tănase, cel care mai are contract cu FCSB până la 30 iunie. Cele două tabere nu au prelungit încă înțelegerea, Gigi Becali fiind însă convins că acest lucru se va întâmpla în ciuda zvonurilor legate de o posibilă plecare.