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Răsturnare de situaţie! Gigi Becali a făcut anunţul despre Florin Tănase: “E rezolvată”. A anunţat şi un transfer

Antena Sport Publicat: 25 iunie 2026, 20:30

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Răsturnare de situaţie! Gigi Becali a făcut anunţul despre Florin Tănase: E rezolvată. A anunţat şi un transfer

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

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Gigi Becali a anunţat că nu a discutat încă cu Florin Tănase, dar este convins că în decurs de câteva minute va rezolva situaţia fotbalistului care mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie.

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Joi, cei doi ar fi trebuit să se întâlnească, iar în spaţiul public a apărut o informaţie despre plecarea lui Tănase, după ce fotbalistul şi jucătorul nu ar fi ajuns la o înţelegere.

Gigi Becali e convins că Florin Tănase

Gigi Becali a lămurit însă situţia şi e convins că Tănase va rămâne la FCSB. Cu toate acestea, el vrea să întărească echipa cu un fotbalist şi mai bun decât Tănase:

“Nu am avut discuţia cu Tănase. Aţi văzut ce v-am spus. El vrea să facă blocuri. N-am vorbit cu el. Eu o rezolv cu Tănase într-un sfert de oră. Cu el consideraţi că e rezolvată. Nu pleacă. Dar poate aduc unul de 5 ori mai bun, de unde ştiţi că nu?”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

ştire iniţială

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Potrivit primasport.ro, Florin Tănase şi Gigi Becali nu au ajuns la un acord, iar fotbalistul de 31 de ani ar urma să plece de la FCSB. Sursa menţionată susţine că Tănase vrea să dea curs unei oferte din străinătate.

Înaintea ultimei discuţii de joi, Gigi Becali a dezvăluit cerinţele lui Florin Tănase pentru a rămâne la FCSB, după ce a primit şi o ofertă din China:

“Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc.

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El mi-a spus că dacă dă drumul la proiectul acesta rezidențial rămâne aici, nu mai pleacă în China. E vorba de un proiect de amploare, un cartier pe pământul lui Mitică Dragomir. Face profit de câteva milioane de euro cu banii pe care îi împrumut eu și atunci nu mai trebuie să plece în China. El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri. Stai ușor, că poți intra în faliment. Vrea să facă el afaceri… Nu are rost să mai comentez, să vă povestesc ce vrea el.

Treaba lui. El vrea afaceri, blocuri. El vrea bani, să-i dau împrumut. Nu merge așa, ce facem acum? Joacă fotbal. Ți-a ieșit afacerea, ai câștigat 5-6 milioane, dar așteaptă, că e blocată piața. «A, că a luat avânt». Nu merge așa, bă. Eu pot, dar tu te iei după mine? Sau după fata mea? Eu bag bani, 10-20 de milioane, țin banii închiși. După 10 sau 20 de ani, tot crește piața. Dar tu poți să ții banii închiși? De unde ai bani ca să-i ții închiși?”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

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