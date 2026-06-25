Răsturnare de situaţie! Gigi Becali a făcut anunţul despre Florin Tănase: “E rezolvată”. A anunţat şi un transfer

Gigi Becali a anunţat că nu a discutat încă cu Florin Tănase, dar este convins că în decurs de câteva minute va rezolva situaţia fotbalistului care mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie.

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Joi, cei doi ar fi trebuit să se întâlnească, iar în spaţiul public a apărut o informaţie despre plecarea lui Tănase, după ce fotbalistul şi jucătorul nu ar fi ajuns la o înţelegere.

Gigi Becali e convins că Florin Tănase

Gigi Becali a lămurit însă situţia şi e convins că Tănase va rămâne la FCSB. Cu toate acestea, el vrea să întărească echipa cu un fotbalist şi mai bun decât Tănase:

“Nu am avut discuţia cu Tănase. Aţi văzut ce v-am spus. El vrea să facă blocuri. N-am vorbit cu el. Eu o rezolv cu Tănase într-un sfert de oră. Cu el consideraţi că e rezolvată. Nu pleacă. Dar poate aduc unul de 5 ori mai bun, de unde ştiţi că nu?”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

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