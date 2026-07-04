FCSB, aproape de al doilea transfer al verii. Mihai Stoica anunță: “Vreau să-i cer sfatul lui Cosmin Olăroiu”

FCSB a oficializat până acum un singur transfer în perioada de mercato de vară, cel al lui Ronny Labonne, însă roș-albaștrii sunt aproape să parafeze a doua mutare din această “fereastră”. Mihai Stoica a declarat în cadrul unei emisiuni că echipa pe care o reprezintă este pe cale să aducă un nou jucător și că alți trei fotbaliști își vor face și ei apariția în vestiarul lui Marius Baciu.

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FCSB a avut un sezon 2025/26 extrem de modest în care a evoluat în play-out în premieră, salvarea fiind calificarea în preliminariile Conference League prin intermediul barajului. De aceea, roș-albaștrii își doresc să aducă întăriri pentru noul an, iar prima mutare făcută a fost cea a fundașului dreapta Ronny Labonne.

Un nou jucător e aproape să vină la FCSB

Cu toate acestea, fanii roș-albaștrilor se așteptau la mai multe transferuri de la echipa favorită, ținând cont că FCSB a fost asociată cu diverși jucători în ultimele zile. Recent, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a declarat că la echipa pe care o reprezintă vor veni jucători și că este aproape să parafeze o mutare.

Oficialul a mai dezvăluit faptul că Olăroiu, fostul antrenor al FCSB-ului din perioada “UEFAntastică”, va avea un rol important de consultant în mutările pe care le face echipa aflată în prezent în cantonament în Olanda.

“Eu cred că în seara asta (n.r. vineri seara) închidem un transfer, n-o să spun nimic deocamdată, chiar nu vreau să mai… Dar dacă îl închidem, probabil că mâine sau poimâine va veni aici. Vor mai veni trei fotbaliști buni, în afară de acest fotbalist.