FCSB și Dinamo pot primi o veste uriașă! Răsturnare de situațe privind Arena Națională

FCSB și Dinamo sunt momentan două dintre cele mai dezavantajate echipe din startul de sezon când vine vorba de meciurile de pe teren propriu, pentru că inițial s-a spus că Arena Națională ar putea fi disponibilă abia din septembrie. Totuși, situația ar putea să se schimbe, pentru că sunt șanse ca Primăria Municipiului București (PMB) să nu mai organizeze niciun eveniment extrasportiv în vară.

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Situația evenimentelor extrasportive care au loc pe Arena Națională este una deja cunoscută, iar fanii celor de la Dinamo și FCSB se așteptau ca echipele lor să nu joace pe cel mai mare stadion al țării în primele etape. Există însă o posibilitate mare ca situația să ia o întorsătura favorabilă pentru cele două formații bucureștene.

Cum ar putea FCSB și Dinamo să joace pe Arena Națională încă din iulie

Deși PMB însă nu semnase nimic, era cunoscut faptul că pe arenă ar urma să se desfășoare un festival de muzică în luna august, aspect ce le-ar fi forțat pe Dinamo și FCSB să joace pe stadionul de 50.000 de locuri abia din septembrie. Momentan nu s-a semnat însă niciun contract pentru organizarea evenimentului în cauză și mai mult decât atât, autoritățile iau în considerare să nici nu mai găzduiască ceva, potrivit digisport.ro.

Oamenii din primărie iau în considerare că dacă Arena Națională va fi casa unui eveniment extrasportiv în august, atunci stadionul ar fi disponibil prea târziu pentru fotbal. Dacă s-ar ajunge la această concluzie, atunci atât Dinamo, cât și FCSB ar putea să joace încă din iulie acolo.

La începutul lunii viitoare, Arena Națională va începe să fie pregătită pentru noul sezon, indiferent de care va fi decizia primăriei. Noul gazon va ajunge pe data de 5 iulie, după care va urma procesul de montare al său, iar camerele pentru sistemul VAR vor fi la rândul lor schimbate.