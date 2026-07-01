Fotbalistul de la Genoa a semnat cu Rapid!

Alessandro Debenedetti a semnat cu Rapid sub formă de împrumut, anunţă Digi Sport. Fotbalistul se află sub contract cu Genoa, al doilea club la care Dan Șucu este acționar majoritar.

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Aflat la Genoa din 2022, Alessandro Debenedetti a fost împrumutat în stagiunea 2025/2026 la Virtus Entella, în Serie B.

Cota sa este estimată la 700.000 de euro.

Rapid a mai adus în această vară jucători precum Mohammed Kamara, Vladan Bubanja şi Jason Kodor, iar Daniel Graovac este şi el aşteptat să se alăture echipei după despărţirea de FCSB. Giuleştenii rămân în Austria până pe 10 iulie, unde vor disputa patru meciuri de pregătire.