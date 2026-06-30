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Jucătorul FCSB-ului poate prinde transferul carierei. Unde este dorit, după ce a refuzat să devină rivalul lui Lionel Messi

Viviana Moraru Publicat: 30 iunie 2026, 18:48

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Jucătorul FCSB-ului poate prinde transferul carierei. Unde este dorit, după ce a refuzat să devină rivalul lui Lionel Messi

Mihai Lixandru, alături de ceilalţi jucători de la FCSB/ Profimedia

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Jucătorul FCSB-ului poate prinde transferul carierei, în această vară. Mihai Lixandru (25 de ani) vrea să se despartă de formaţia roş-albastră, fiind dorit în MLS.

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Mihai Lixandru a refuzat, însă, transferul la DC United. Americanii erau dispuşi să-i plătească lui Gigi Becali suma de 600.000 de euro în schimbul mijlocaşului român.

Mihai Lixandru poate prinde transferul carierei, după ce a refuzat-o pe DC United

Mihai Lixandru prioritizează un transfer în Europa, motiv pentru care a refuzat să devină rivalul lui Lionel Messi şi coechipierul lui Louis Munteanu, în MLS.

Jucătorul FCSB-ului nu duce lipsă de oferte şi ar putea prinde un transfer de top, în Belgia. Conform circusdaily.com, Mihai Lixandru este dorit de Anderlecht, formaţie care are 34 de titluri în Belgia.

Sursa citată anterior, care citează Sportsboom.us, menţionează că belgienii au devenit candidaţi serioşi în privinţa transferului lui Mihai Lixandru, după ce jucătorul a refuzat propunerea primită de la DC United.

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“În căutarea unui plus de valoare la mijlocul terenului, RSCA urmărește îndeaproape situația mijlocașului de la FCSB, Mihai Lixandru. Această pistă este cu atât mai reală cu cât fotbalistul de 24 de ani a refuzat recent o ofertă din MLS, preferând să își continue cariera în Europa”, au notat olandezii citaţi anterior, despre situaţia lui Mihai Lixandru.

Mihai Lixandru, cotat la suma de 900.000 de euro, l-a anunţat deja pe Gigi Becali că vrea să plece de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat recent că vrea să obţină suma de jumătate de milion de euro în schimbul mijlocaşului de 25 de ani.

“Pleacă cine vreau eu! El ar vrea (n.r. Lixandru), dar trebuie să dea câteva sute de mii cineva. 500.000! A fost convocat și la echipa națională.

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N-am spus niciodată 200.000. Am spus câteva sute de mii. Câteva înseamnă de la 3 în sus. Când spui 200, sunt 200. Câteva înseamnă de la 3 (n.r sute de mii de euro) în sus, 4, 5, 6”, a spus recent Gigi Becali, conform digisport.ro.

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