Jucătorul FCSB-ului poate prinde transferul carierei. Unde este dorit, după ce a refuzat să devină rivalul lui Lionel Messi

Mihai Lixandru, alături de ceilalţi jucători de la FCSB/ Profimedia

Jucătorul FCSB-ului poate prinde transferul carierei, în această vară. Mihai Lixandru (25 de ani) vrea să se despartă de formaţia roş-albastră, fiind dorit în MLS.

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Mihai Lixandru a refuzat, însă, transferul la DC United. Americanii erau dispuşi să-i plătească lui Gigi Becali suma de 600.000 de euro în schimbul mijlocaşului român.

Mihai Lixandru poate prinde transferul carierei, după ce a refuzat-o pe DC United

Mihai Lixandru prioritizează un transfer în Europa, motiv pentru care a refuzat să devină rivalul lui Lionel Messi şi coechipierul lui Louis Munteanu, în MLS.

Jucătorul FCSB-ului nu duce lipsă de oferte şi ar putea prinde un transfer de top, în Belgia. Conform circusdaily.com, Mihai Lixandru este dorit de Anderlecht, formaţie care are 34 de titluri în Belgia.

Sursa citată anterior, care citează Sportsboom.us, menţionează că belgienii au devenit candidaţi serioşi în privinţa transferului lui Mihai Lixandru, după ce jucătorul a refuzat propunerea primită de la DC United.