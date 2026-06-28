Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei

Assad Al-Hamlawi a fost inclus de Liga Profesionistă de Fotbal în echipa ideală din sezonul trecut, atacantul palestinian fiind unul dintre cei mai buni jucători ai oltenilor.

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Universitatea Craiova a primit o ofertă pentru fotbalistul cotat la două milioane de euro, însă pretențiile lui Mihai Rotaru i-au speriat pe cei care îl doresc.

Universitatea Craiova, ofertă pentru Assad Al-Hamlawi

Presa din Egipt dezvăluie că Al Ahly Cairo a înaintat o ofertă pentru Assad Al-Hamlawi, dar formația s-a lovit de replica șocantă a lui Mihai Rotaru, care a cerut nu mai puțin de patru milioane de euro în schimbul acestuia.

Mai mult decât atât, fotbalistul ar fi încasat o reală avere dacă transferul s-ar fi concretizat, asta pentru că aceștia ofereau de cinci ori mai mult față de cât câștiga în Bănie.

Față de aproape 300.000 de euro pe an cât încasează la Craiova, Assad Al-Hamlawi ar fi primit 1,5 milioane de euro pe an de la gruparea din Egipt.