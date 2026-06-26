Mihai Stoica, detalii despre situația lui Florin Tănase de la FCSB. Jucătorul a fost lăsat „acasă”

Mihai Stoica a oferit detalii despre situația lui Florin Tănase (31 de ani) de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a declarat că nu are niciun rol în această negociere cu jucătorul.
Florin Tănase a ajuns la final de contract cu FCSB. Mijlocașul a fost lăsat „acasă” și nu a făcut deplasarea alături de restul lotului în cantonamentul din Olanda.
Mihai Stoica, detalii despre situația lui Florin Tănase de la FCSB
Mihai Stoica a dezvăluit că negocierile privind prelungirea contractului lui Florin Tănase au început în urmă cu aproximativ două săptămâni.
MM a transmis că Gigi Becali ar fi trebuit să mai aibă un dialog cu decarul FCSB-ului în ultimele zile, însă discuția nu a mai avut loc și s-a ajuns în situația de față, în care jucătorul n-a mai făcut deplasarea în cantonament.
„Eu n-am absolut niciun rol în situația asta. Discuția a început acum vreo două săptămâni. A fost o discuție, a rămas să mai vorbească, n-au mai vorbit. Florin Tănase a fost în concediu. Probabil vor discuta. Relația a fost și în afara fotbalului. Gigi l-a considerat prieten și în afara fotbalului”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Florin Tănase este ofertat de formația din China, Dalian Yingbo. Pe un contract valabil pe trei sezoane, fotbalistul ar urma să încaseze nu mai puțin de 5,1 milioane de euro. Salariul său ar urma să crească de la sezon la sezon.
Recent, Gigi Becali a fost întrebat despre Florin Tănase, mărturisind că nu a mai avut nicio discuție cu fotbalistul echipei sale.
„El vrea să facă blocuri… Nu, n-am vorbit cu el azi (n.r. joi). Eu o rezolv cu el într-un sfert de oră. Îi dau telefon, mă întâlnesc cu el. Cu Tănase considerați-o rezolvată. Nu pleacă Tănase! Poate aduc unul de cinci ori mai bun”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.
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