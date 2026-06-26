Mihai Stoica, detalii despre situația lui Florin Tănase de la FCSB. Jucătorul a fost lăsat „acasă”

Mihai Stoica a oferit detalii despre situația lui Florin Tănase (31 de ani) de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a declarat că nu are niciun rol în această negociere cu jucătorul.

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Florin Tănase a ajuns la final de contract cu FCSB. Mijlocașul a fost lăsat „acasă” și nu a făcut deplasarea alături de restul lotului în cantonamentul din Olanda.

Mihai Stoica, detalii despre situația lui Florin Tănase de la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că negocierile privind prelungirea contractului lui Florin Tănase au început în urmă cu aproximativ două săptămâni.

MM a transmis că Gigi Becali ar fi trebuit să mai aibă un dialog cu decarul FCSB-ului în ultimele zile, însă discuția nu a mai avut loc și s-a ajuns în situația de față, în care jucătorul n-a mai făcut deplasarea în cantonament.

„Eu n-am absolut niciun rol în situația asta. Discuția a început acum vreo două săptămâni. A fost o discuție, a rămas să mai vorbească, n-au mai vorbit. Florin Tănase a fost în concediu. Probabil vor discuta. Relația a fost și în afara fotbalului. Gigi l-a considerat prieten și în afara fotbalului”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.