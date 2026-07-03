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Neluțu Varga a rezolvat al șaptelea transfer al verii la CFR Cluj: „Ne va ajuta foarte mult”

Daniel Işvanca Publicat: 3 iulie 2026, 16:13

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Neluțu Varga a rezolvat al șaptelea transfer al verii la CFR Cluj: Ne va ajuta foarte mult”

Jucătorii de la CFR Cluj / Sportpictures

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Chiar dacă are probleme financiare uriașe la CFR Cluj, Neluțu Varga vrea să construiască o echipă competitivă pentru Antonio Folha. Din acest motiv, finanțatorul a bătut palma cu un fotbalist din Uruguay.

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Ar fi a șaptea mutare a verii pe care o face gruparea ardeleană. Jucătorul are o cotă de piață de 300.000 de euro și evoluează pe postul de mijlocaș central.

CFR Cluj a bătut palma cu Francisco Barrios

CFR Cluj se întărește serios pentru sezonul următor, iar Neluțu Varga a anunțat că a bătut palma cu un fotbalist în vârstă de 24 de ani din Uruguay.

Este vorba despre Francisco Barrios, jucător care a evoluat în ultimul an pentru cei de la Boston River. Neluțu Varga a confirmat mutarea pentru fanatik.ro: „Ne-am înțeles și cu un uruguayan de viitor, un număr 6, care cred că ne va ajuta foarte mult”.

Cu o cotă de piață în valoare de 300.000 de euro, mijlocașul uruguayan a cucerit de trei ori cupa în țara sa natală, alături de cei de la Defensor Sporting Club, echipa care l-a și lansat în fotbalul profesionist.

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