Neluțu Varga anunță mutările mult așteptate la CFR Cluj: „Vin atacanți pe bani”

CFR Cluj a fost destul de activă pe piața transferurilor în această vară, dar compartimentul ofensiv a fost singurul care nu a fost consolidat de patronul Neluțu Varga.

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După plecarea lui Alibek Aliev, finanțatorul clubului din Gruia a confirmat că este în negocieri pentru aducerea a doi atacanți pe bani, care se vor alătura curând echipei.

Neluțu Varga, noi transferuri la CFR Cluj

CFR Cluj trece printr-un proces de reconstrucție odată cu venirea lui Antonio Folha, iar Neluțu Varga încearcă să construiască iarăși o echipă care să se lupte la câștigarea titlului. Pentru asta, finanțatorul din Gruia a confirmat că la CFR vor ajunge doi atacanți.

„Mai vin cel puțin doi atacanți. Atacanți pe bani. Eu cred că în următoarele zile vor fi toți în angrenajul echipei. Mai sunt câteva zile de cantonament și vor avea timp să se adapteze. Să înceapă munca toată lumea, să luptăm pentru calificare.

La mijloc avem jucători, nu este problema. Nici în apărare nu mai avem nevoie. Suntem full. Doar atacanții să mai vină, doi sau trei și gata”, a declarat Neluțu Varga, potrivit digisport.ro.