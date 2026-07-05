Neluțu Varga anunță mutările mult așteptate la CFR Cluj: „Vin atacanți pe bani”

CFR Cluj a fost destul de activă pe piața transferurilor în această vară, dar compartimentul ofensiv a fost singurul care nu a fost consolidat de patronul Neluțu Varga.
După plecarea lui Alibek Aliev, finanțatorul clubului din Gruia a confirmat că este în negocieri pentru aducerea a doi atacanți pe bani, care se vor alătura curând echipei.
Neluțu Varga, noi transferuri la CFR Cluj
CFR Cluj trece printr-un proces de reconstrucție odată cu venirea lui Antonio Folha, iar Neluțu Varga încearcă să construiască iarăși o echipă care să se lupte la câștigarea titlului. Pentru asta, finanțatorul din Gruia a confirmat că la CFR vor ajunge doi atacanți.
„Mai vin cel puțin doi atacanți. Atacanți pe bani. Eu cred că în următoarele zile vor fi toți în angrenajul echipei. Mai sunt câteva zile de cantonament și vor avea timp să se adapteze. Să înceapă munca toată lumea, să luptăm pentru calificare.
La mijloc avem jucători, nu este problema. Nici în apărare nu mai avem nevoie. Suntem full. Doar atacanții să mai vină, doi sau trei și gata”, a declarat Neluțu Varga, potrivit digisport.ro.
- Mihai Stoica a anunțat al doilea transfer al FCSB-ului: „Avem practic un gentlemen’s agreement”
- Gigi Becali, anunţ despre transferurile de la FCSB direct din vacanţă. Unde se relaxează înainte de startul sezonului
- Florentin Petre, avertisment pentru Dinamo înaintea noului sezon: “Se va simţi lipsa lor”
- O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul a fost ofertat de o echipă de Champions League
- FCSB, luptă cu Rapid și cu o formație din Serie A pentru starul lui CFR Cluj! Cât a solicitat Neluțu Varga