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OFICIAL | Atacant pentru Dinamo. Alb-roșiii și-au anunțat cel mai nou transfer: “Bine ai venit”

Andrei Nicolae Publicat: 29 iunie 2026, 13:45

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OFICIAL | Atacant pentru Dinamo. Alb-roșiii și-au anunțat cel mai nou transfer: Bine ai venit

Noul transfer al lui Dinamo, Oliver Hintsa / Facebook Dinamo Bucuresti

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Dinamo și-a anunțat cel mai nou transfer la o zi distanță după ce Andrei Nicolescu declara că alb-roșiii urmează să semneze cu un atacant dacă totul decurge bine la vizita medicală.

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Oliver Hintsa, internațional din Eritrea, a semnat cu formația lui Nuno Campos pe doi ani, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

Dinamo și-a adus un nou atacant

Dinamo a anunțat până acum câteva transferuri în perioada de mercato de vară, însă clubul nu intenționează să se oprească prea curând. Acum câteva minute, alb-roșiii au oficializat transferul lui Oliver Hintsa, despre care Andrei Nicolescu a vorbit în decursul zilei de ieri, 28 iunie.

În vârstă de 25 de ani, noul vârf al lui Dinamo are două selecții la naționala Eritreei, dar are și cetățenie suedeză. Ultima dată, acesta a evolut pentru Sogndal, formație din liga a doua din Suedia pentru care a adunat patru goluri și cinci pase decisive din aprilie, de când a început sezonul, până în prezent.

Bine ai venit, Oliver Hintsa! Ne bucurăm să anunțăm transferul noului nostru atacant, Oliver Hintsa. Clubul a ajuns la un acord de transfer cu formația norvegiană Sogndal.

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Format în fotbalul suedez la Halmstads BK, a evoluat de-a lungul carierei la formațiile Tvååkers IF, Falkenbergs FF și Sogndal. În cele 75 de meciuri evoluate pentru formația norvegiană a marcat un total de 26 de goluri și a oferit un număr de 14 pase decisive.

Înțelegerea dintre Dinamo și Oliver Hintsa se întinde pe o perioadă de două sezoane până la 30.06.2028 cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon. Îi dorim mult succes lui Oliver în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb-roșu“, se arată în comunicatul lui Dinamo.

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Restul transferurilor anunțate de Dinamo până acum

Răzvan Radu (fundaș stânga, 20 de ani) – De la Metalul Buzău;

Adriano Manole (mijlocaș central, 18 ani) – De la FC Argeș;

Martin Pascual (fundaș central, 26 de ani) – De la Mirandes;c

Ștefan Opriș (fundaș dreapta, 19 ani) – De la “U” Cluj;

Ianis Doană (mijlocaș ofensiv, 18 ani) – De la Steaua;

Alaa Bellaarouch (portar, 24 de ani) – Împrumutat de la Braga.

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