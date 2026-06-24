OFICIAL | Mutare pe axa Genoa – Rapid pentru giuleşteni! Dan Şucu l-a adus de la echipa lui din Serie A

Italianul Eros Giglia (30 de ani), preparator fizic, s-a alăturat staff-ului Rapidului, venind de la celălalt club patronat de Dan Şucu (63 de ani), Genoa.
În ceea ce priveşte jucătorii, Rapidul a adus doi fotbalişti în acest mercato, mijlocaşul defensiv Vladan Bubanja (27 de ani) şi Mohammed Kamara (28 de ani).
OFICIAL | Preparatorul fizic Eros Giglia a venit la Rapid de la Genoa
“Eros Giglia se alătură staff-ului tehnic! 🤝
📝 Deținător al licențelor FIGC și UEFA B, de la prestigiosul Centru Tehnic de la Coverciano, Eros este specializat în creșterea performanței și dezvoltarea atleților la nivel de elită.
👉 În ultimii doi ani, italianul în vârstă de 30 de ani a activat ca preparator fizic la Genoa CFC.
Bun venit, Eros! Mult succes în alb-vișiniu! 🇱🇻”, a transmis Rapid, pe Facebook.
Rapid a renunţat, recent, la Tobias Christensen (26 de ani), jucător care s-a transferat la formaţia poloneză Wieczysta, în schimbul a 500.000 de euro.
Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce ocupă funcţia de preşedinte executiv la echipa giuleşteană, a precizat de ce formaţia alb-vişinie a decis să renunţe la Christensen.
“Christensen a venit şi mi-a zis că vrea altă experienţă, se înţelesese cu cei din Polonia. Ne-am recuperat banii.
Din discuţiile cu Daniel Pancu, nemaifiind sigur că e un jucător care să fie clar titular, ca în sezoanele trecute, el avea şi unul dintre cele mai mari salarii. Al doilea cel mai mare, mai exact. Şi să nu fii sigur dacă joacă, de ce îl mai ţineam?
Intra şi în ultimul an de contract. Ori îl dădeam acum, ori îi prelungeam contractul. Din discuţiile cu Daniel şi ţinând cont că jucătorul voia altă experienţă, am decis să-l vindem”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.
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