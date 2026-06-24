OFICIAL | Mutare pe axa Genoa – Rapid pentru giuleşteni! Dan Şucu l-a adus de la echipa lui din Serie A

Preparatorul fizic Eros Giglia, venit la Rapid de la Genoa / Facebook Rapid

Italianul Eros Giglia (30 de ani), preparator fizic, s-a alăturat staff-ului Rapidului, venind de la celălalt club patronat de Dan Şucu (63 de ani), Genoa.

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În ceea ce priveşte jucătorii, Rapidul a adus doi fotbalişti în acest mercato, mijlocaşul defensiv Vladan Bubanja (27 de ani) şi Mohammed Kamara (28 de ani).

OFICIAL | Preparatorul fizic Eros Giglia a venit la Rapid de la Genoa

“Eros Giglia se alătură staff-ului tehnic! 🤝

📝 Deținător al licențelor FIGC și UEFA B, de la prestigiosul Centru Tehnic de la Coverciano, Eros este specializat în creșterea performanței și dezvoltarea atleților la nivel de elită.

👉 În ultimii doi ani, italianul în vârstă de 30 de ani a activat ca preparator fizic la Genoa CFC.