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Rapid, un nou transfer de la CFR Cluj! Mutare surpriză realizată de Daniel Pancu

Radu Constantin Publicat: 15 iunie 2026, 13:41

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Rapid, un nou transfer de la CFR Cluj! Mutare surpriză realizată de Daniel Pancu

Daniel Pancu / Sportpictures

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Rapid l-a prezentat oficial pe Mohammed Kamara (28 de ani), fotbalist adus de la CFR Cluj.

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“Mohammed Kamara este rapidist!
Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru.
Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului!”, este anunțul oficial al clubului.

Mohammed Kamara a ajuns în România în 2024. A venit liber de contract la CFR Cluj. A jucat în 37 de meciuri, a marcat 11 goluri pentru formația ardeleană.

Urmează o operație pentru Kamara

Revenit pe gazon după o accidentare gravă, fotbalistul și-a programat să se opereze în luna august, ceea ce înseamnă că ar putea fi apt în octombrie.

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„Dacă Mohammed Kamara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni atacanți din România!”, declara Daniel Pancu despre fotbalist.

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