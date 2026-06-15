Rapid, un nou transfer de la CFR Cluj! Mutare surpriză realizată de Daniel Pancu

Rapid l-a prezentat oficial pe Mohammed Kamara (28 de ani), fotbalist adus de la CFR Cluj.

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“Mohammed Kamara este rapidist!

Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru.

Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului!”, este anunțul oficial al clubului.

Mohammed Kamara a ajuns în România în 2024. A venit liber de contract la CFR Cluj. A jucat în 37 de meciuri, a marcat 11 goluri pentru formația ardeleană.

Urmează o operație pentru Kamara

Revenit pe gazon după o accidentare gravă, fotbalistul și-a programat să se opereze în luna august, ceea ce înseamnă că ar putea fi apt în octombrie.