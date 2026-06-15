Rapid, un nou transfer de la CFR Cluj! Mutare surpriză realizată de Daniel Pancu

Rapid l-a prezentat oficial pe Mohammed Kamara (28 de ani), fotbalist adus de la CFR Cluj.
“Mohammed Kamara este rapidist!
Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru.
Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului!”, este anunțul oficial al clubului.
Mohammed Kamara a ajuns în România în 2024. A venit liber de contract la CFR Cluj. A jucat în 37 de meciuri, a marcat 11 goluri pentru formația ardeleană.
Urmează o operație pentru Kamara
Revenit pe gazon după o accidentare gravă, fotbalistul și-a programat să se opereze în luna august, ceea ce înseamnă că ar putea fi apt în octombrie.
„Dacă Mohammed Kamara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni atacanți din România!”, declara Daniel Pancu despre fotbalist.
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