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Radu Mărginean a murit la doar 43 de ani

Dan Roșu Publicat: 30 iunie 2026, 23:28

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Radu Mărginean a murit la doar 43 de ani

Radu Mărginean

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Clubul UTA Arad a anunţat, marţi seară, că a încetat din viaţă fostul său fotbalist Radu Mărginean, la vârsta de 43 de ani.

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“În această seară, familia utistă a primit o veste dureroasă. Radu Mărginean, fost jucător al UTA-ei şi unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti arădeni ai generaţiei sale, a încetat din viaţă la vârsta de doar 43 de ani.

Radu Mărginean a murit la doar 43 de ani

Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generaţii de fotbalişti arădeni de după 1989 şi a avut un rol important în echipa UTA-ei care a obţinut promovarea pe prima scenă, în 2002.

Internaţional de tineret al României, Radu a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariţii în Liga 1 pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj şi Gloria Bistriţa.

După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul nostru, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA şi contribuind la formarea noilor generaţii de fotbalişti.

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Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul clubului UTA.

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