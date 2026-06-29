Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1

FC Voluntari continuă campania de întărire a lotului înaintea noului sezon și a oficializat transferul portarului sloven Metod Jurhar. Goalkeeper-ul în vârstă de 28 de ani s-a alăturat deja echipei, în cantonament în Croația.
Jurhar vine de la FC Koper, formație din prima ligă a Sloveniei, pentru care a evoluat în ultimele două sezoane. De-a lungul carierei, acesta a mai îmbrăcat tricourile echipelor NK Celje și NK Aluminij, fiind și internațional de tineret al Sloveniei, la nivel U21.
Noul portar al ilfovenilor a ajuns deja în cantonamentul echipei și a efectuat primul antrenament. Transferul a fost anunțat inițial de Pro Sport, apoi a fost confirmat și de club.
Anunțul oficial al clubului a fost făcut pe pagina de Facebook:
„Bine ai venit, Metod Jurhar!
FC Voluntari anunță transferul portarului sloven Metod Jurhar, care s-a alăturat lotului pregătit de Florin Pîrvu în cantonamentul din Croația.
În vârstă de 28 de ani, Metod vine de la FC Koper, formație pentru care a evoluat în ultimele două sezoane. De-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricourile echipelor NK Celje și NK Aluminij, iar la nivel internațional a fost selecționat la reprezentativa U21 a Sloveniei.
Metod a ajuns în cantonamentul echipei, iar în această dimineață va efectua primul antrenament alături de noii săi colegi.
Îi urăm mult succes în tricoul FC Voluntari și cât mai multe meciuri fără gol primit!”, au transmis reprezentanții clubului.
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