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Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 10:55

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Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1
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FC Voluntari continuă campania de întărire a lotului înaintea noului sezon și a oficializat transferul portarului sloven Metod Jurhar. Goalkeeper-ul în vârstă de 28 de ani s-a alăturat deja echipei, în cantonament în Croația.

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Jurhar vine de la FC Koper, formație din prima ligă a Sloveniei, pentru care a evoluat în ultimele două sezoane. De-a lungul carierei, acesta a mai îmbrăcat tricourile echipelor NK Celje și NK Aluminij, fiind și internațional de tineret al Sloveniei, la nivel U21.

Noul portar al ilfovenilor a ajuns deja în cantonamentul echipei și a efectuat primul antrenament. Transferul a fost anunțat inițial de Pro Sport, apoi a fost confirmat și de club.

Anunțul oficial al clubului a fost făcut pe pagina de Facebook:

„Bine ai venit, Metod Jurhar!

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FC Voluntari anunță transferul portarului sloven Metod Jurhar, care s-a alăturat lotului pregătit de Florin Pîrvu în cantonamentul din Croația.

În vârstă de 28 de ani, Metod vine de la FC Koper, formație pentru care a evoluat în ultimele două sezoane. De-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricourile echipelor NK Celje și NK Aluminij, iar la nivel internațional a fost selecționat la reprezentativa U21 a Sloveniei.

Metod a ajuns în cantonamentul echipei, iar în această dimineață va efectua primul antrenament alături de noii săi colegi.

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Îi urăm mult succes în tricoul FC Voluntari și cât mai multe meciuri fără gol primit!”, au transmis reprezentanții clubului.

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