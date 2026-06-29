Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1

FC Voluntari continuă campania de întărire a lotului înaintea noului sezon și a oficializat transferul portarului sloven Metod Jurhar. Goalkeeper-ul în vârstă de 28 de ani s-a alăturat deja echipei, în cantonament în Croația.

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Jurhar vine de la FC Koper, formație din prima ligă a Sloveniei, pentru care a evoluat în ultimele două sezoane. De-a lungul carierei, acesta a mai îmbrăcat tricourile echipelor NK Celje și NK Aluminij, fiind și internațional de tineret al Sloveniei, la nivel U21.

Noul portar al ilfovenilor a ajuns deja în cantonamentul echipei și a efectuat primul antrenament. Transferul a fost anunțat inițial de Pro Sport, apoi a fost confirmat și de club.

Anunțul oficial al clubului a fost făcut pe pagina de Facebook:

„Bine ai venit, Metod Jurhar!