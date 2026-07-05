Union St. Gilloise – FCSB 0-0. Primul amical al verii. Roş-albaştrii joacă cu 3 fundaşi centrali

FCSB joacă primul amical al verii, duminică, de la ora 14:00, în Belgia, la Nijlen. Partida cu Union St. Gilloise nu va fi transmisă în direct, după cum susţine clubul lui Becali.

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Partida cu cu Union St. Gilloise este una specială pentru FCSB, care îşi va întâlni fostul căpitan, Darius Olaru. Meciul vine după un cantonament de 10 zile în care jucătorii lui Baciu au tras tare în Olanda.

Union St. Gilloise – FCSB 0-0 | Echipele de start

Update 14:00: A început meciul. Dariu Olaru e titular împotriva fostei sale echipe.

Update 13:30: Echipa de start a FCSB (3-5-2): Târnovanu – Dawa, M. Popescu, A. Duarte – Labonne, Cisotti, Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu – Bîrligea, Politic