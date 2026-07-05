Union St. Gilloise – FCSB 0-0. Primul amical al verii. Roş-albaştrii joacă cu 3 fundaşi centrali

FCSB joacă primul amical al verii, duminică, de la ora 14:00, în Belgia, la Nijlen. Partida cu Union St. Gilloise nu va fi transmisă în direct, după cum susţine clubul lui Becali.
Partida cu cu Union St. Gilloise este una specială pentru FCSB, care îşi va întâlni fostul căpitan, Darius Olaru. Meciul vine după un cantonament de 10 zile în care jucătorii lui Baciu au tras tare în Olanda.
Union St. Gilloise – FCSB 0-0 | Echipele de start
Update 14:00: A început meciul. Dariu Olaru e titular împotriva fostei sale echipe.
Update 13:30: Echipa de start a FCSB (3-5-2): Târnovanu – Dawa, M. Popescu, A. Duarte – Labonne, Cisotti, Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu – Bîrligea, Politic
Ştirea iniţială.
Acesta este primul dintre cele două meciuri amicale pe care FCSB le va disputa în această vară. Al doilea va veni pe 8 iulie, de la ora 18:00m cu Al Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu.
Ce lot a trimis FCSB în cantonamentul din Olanda
- Portari: Ștefan Târnovanu, Matei Popa, Mihai Udrea, Rareș Andrei;
- Fundași: Valentin Crețu, Ronny Labonne, Andre Duarte, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, Risto Radunovici, Ricardo Pădurariu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu
- Mijlocași: Mihai Lixandru, Ofri Arad, Juri Cisotti, Mihai Toma, David Popa, Octavian Popescu, Dennis Politic, Florin Tănase;
- Atacanți: Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea, David Avram, David Miculescu.
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