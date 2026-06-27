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Universitatea Craiova, lovitură de proporții pe piața transferurilor! Atacantul de 1,5 milioane de euro adus de Rotaru

Daniel Işvanca Publicat: 27 iunie 2026, 8:04

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Universitatea Craiova, lovitură de proporții pe piața transferurilor! Atacantul de 1,5 milioane de euro adus de Rotaru

Simon Elisor / Profimedia

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Universitatea Craiova vrea să repete performanța din sezonul trecut și în stagiunea următoare, iar pentru asta, Mihai Rotaru bagă adânc mâna în buzunar, pentru a construi o echipă de elită.

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Campioana României a bătut palma cu un atacant din prima ligă a Portugaliei, a cărui transfer îi va costa pe olteni nu mai puțin de 1,5 milioane de euro.

Universitatea Craiova, atacant din Liga Portugal

Deși are destul de multe variante pe plan ofensiv, Universitatea Craiova a mai transferat un atacant, pentru a putea face față pe toate planurile în noul sezon.

Gruparea patronată de Mihai Rotaru a obținut semnătura francezului Simon Elisor, fotbalist de 26 de ani, care a jucat în ultimul sezon pentru portughezii de la Famalicao.

Fanatik.ro anunță că oltenii vor scoate din buzunare nu mai puțin de 1,5 milioane de euro. Acesta a semnat un contract valabil pe trei sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

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  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Simon Elisor
  • Martigues B, Istres FC, Ajaccio, FC Sete, Villefranche, Seraing, Lavallois, Metz și Troyes sunt celelalte echipe pentru care a jucat. 
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