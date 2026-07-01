Valentin Țicu și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Va juca tot în Liga 1

Farul Constanţa a anunţat, miercuri, transferul lui Valentin Ţicu, fundaş stânga în vârstă de 25 de ani care a evoluat până acum la Dinamo.
“Valentin Ţicu este începând de astăzi jucătorul Farului. Mult succes în alb-albastru, Vali!“, notează gruparea dobrogeană pe pagina oficială de Facebook.
Valentin Țicu a semnat cu Farul, după plecarea de la Dinamo
Plecat în ianuarie 2026 de la Petrolul Ploieşti, grupare la care s-a format, fundaşul a jucat la Dinamo doar jumătate de sezon, el a îmbrăcând tricoul alb-roşu de 9 ori.
Valentin Ţicu este al patrulea jucător transferat de Farul Constanţa în actuala pauză competiţională după mijlocaşul francez Eddy Sylvestre (n.r. – ultima oară la USL Dunkerque), fundaşul Ionuţ Cercel (FCSB) şi mijlocaşul defensiv francez Tony Njike (Quevilly – Rouen Metropole).
Adus în acest sezon de la Petrolul în iarnă, Țicu nu a evoluat foarte mult în tricoul lui Dinamo, adunând doar nouă partide fără să fie titular în niciuna dintre ele. La finalul sezonului, alb-roșiii au decis să nu mai conteze pe serviciile fundașului stânga care a trecut printr-o perioadă dificilă în trecut în materie de accidentări.
În iulie 2024, Țicu a suferit o rupturtă de ligamente încrucișate și o leziune a meniscului la genunchiul stâng, suferind patru operații. În total, jucătorul care a semnat cu Farul a stat pe bară nu mai puțin de 555 de zile.
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