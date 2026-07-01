Victor Angelescu a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB: „A fost ideea lui să-l aducem”

Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB. Daniel Graovac (32 de ani) a ajuns la un acord cu giuleștenii.

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Daniel Graovac a fost pus pe liber de FCSB, în această vară. Gigi Becali nu a mai vrut să-i prelungească fundașului contractul, în ciuda dorinței lui Mihai Stoica de a-l păstra.

Victor Angelescu a confirmat transferul lui Daniel Graovac la Rapid

Victor Angelescu a dezvăluit că Daniel Graovac este foarte aproape să semneze cu Rapid, urmând să fie al patrulea transfer al verii realizat de giuleșteni. Marius Bilașco l-a propus pe fundașul bosniac la formația de sub Grant, acesta urmând să acopere și postul de fundaș dreapta, lăsat liber pentru o perioadă, ținând cont de accidentarea lui Cristi Manea.

„Suntem destul de aproape. Am vorbit cu impresarul lui Graovac, am vorbit și cu jucătorul, eu zic că suntem destul de aproape.

E un jucător care știe foarte bine campionatul, poate să joace fundaș central și fundaș dreapta, noi avem o problemă la Manea, e accidentat.