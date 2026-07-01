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Victor Angelescu a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB: „A fost ideea lui să-l aducem”

Viviana Moraru Publicat: 1 iulie 2026, 10:28

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Victor Angelescu a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB: A fost ideea lui să-l aducem”

Dan Şucu şi Victor Angelescu, în timpul unui meci al Rapidului / Sport Pictures

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Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB. Daniel Graovac (32 de ani) a ajuns la un acord cu giuleștenii.

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Daniel Graovac a fost pus pe liber de FCSB, în această vară. Gigi Becali nu a mai vrut să-i prelungească fundașului contractul, în ciuda dorinței lui Mihai Stoica de a-l păstra.

Victor Angelescu a confirmat transferul lui Daniel Graovac la Rapid

Victor Angelescu a dezvăluit că Daniel Graovac este foarte aproape să semneze cu Rapid, urmând să fie al patrulea transfer al verii realizat de giuleșteni. Marius Bilașco l-a propus pe fundașul bosniac la formația de sub Grant, acesta urmând să acopere și postul de fundaș dreapta, lăsat liber pentru o perioadă, ținând cont de accidentarea lui Cristi Manea.

Suntem destul de aproape. Am vorbit cu impresarul lui Graovac, am vorbit și cu jucătorul, eu zic că suntem destul de aproape.

E un jucător care știe foarte bine campionatul, poate să joace fundaș central și fundaș dreapta, noi avem o problemă la Manea, e accidentat.

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Ne trebuia un jucător pentru acea poziție, a plecat și Bolgado, ne trebuia fundaș central. A fost ideea lui Bilașco să-l aducem”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Pe lângă Daniel Graovac, în viitorul sezon, Daniel Pancu îi va mai avea în lot la Rapid pe Alexandru Paşcanu, Denis Ciobotariu, Cristi Ignat şi Lars Kramer, pentru postul de fundaş central.

La Rapid, Daniel Graovac urmează să fie al patrulea transfer al verii. Giuleştenii i-au mai prezentat oficial pe Mohammed Kamara, Vladan Bubanja şi pe Jason Kodor.

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