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Programul complet al Ligii a 2-a! Steaua - FC Argeş, în prima etapă - Antena Sport

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Programul complet al Ligii a 2-a! Steaua – FC Argeş, în prima etapă

Dan Roșu Publicat: 17 iulie 2024, 15:38

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Programul complet al Ligii a 2-a! Steaua – FC Argeş, în prima etapă

Programul complet al Ligii a 2-a! Steaua - FC Argeş, în prima etapă

Tragerea la sorţi a Ligii a doua

Programul complet al Ligii a 2-a a fost stabilit. Steaua va juca în prima etapă cu FC Argeş, iar Corvinul Hunedoara va întâlni pe CSC Şelimbăr, conform programului competiţional al Ligii a 2-a, stabilit, miercuri, la Casa Fotbalului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Competiţia Liga 2 se va disputa în două faze după cum urmează: prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

Programul complet al Ligii a 2-a! Steaua – FC Argeş, în prima etapă

a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele şase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 şi 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 şi 7 din play-out-ul Ligii 1.

Programul Ligii 2 în sezonul 2024 – 2025

Etapa 1

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Reclamă 4

CSM REŞIŢA – FCU 1948 CRAIOVA FC
CSC DUMBRĂVIŢA – METALUL BUZĂU
CSA STEAUA – CAMPIONII FC ARGEŞ
CSM FOCŞANI 2007 – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
FC BIHOR ORADEA – VIITORUL PANDURII
AFK CSIKSZEREDA – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
CSM SLATINA – FC VOLUNTARI
CONCORDIA CHIAJNA – CS AFUMAŢI
CS MIOVENI – UNIREA UNGHENI
CS CORVINUL 1921 – CSC 1599 ŞELIMBĂR
FC METALOGLOBUS – CHINDIA TÂRGOVIŞTE

Etapa 2

FCU 1948 CRAIOVA FC – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CSC 1599 ŞELIMBĂR – FC METALOGLOBUS
UNIREA UNGHENI – CS CORVINUL 1921
CS AFUMAŢI – CS MIOVENI
FC VOLUNTARI – CONCORDIA CHIAJNA
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – CSM SLATINA
VIITORUL PANDURII – AFK CSIKSZEREDA
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – FC BIHOR ORADEA
CAMPIONII FC ARGEŞ – CSM FOCŞANI 2007
METALUL BUZĂU – CSA STEAUA
CSM REŞIŢA – CSC DUMBRĂVIŢA

O femeie de 41 de ani, medic stomatolog, a fost ucisă în cabinetul său din Brăila. Soţul i-a găsit trupul plin de lovituri de cuţit O femeie de 41 de ani, medic stomatolog, a fost ucisă în cabinetul său din Brăila. Soţul i-a găsit trupul plin de lovituri de cuţit
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Etapa 3

CSC DUMBRĂVIŢA – FCU 1948 CRAIOVA FC
CSA STEAUA – CSM REŞIŢA
CSM FOCŞANI 2007 – METALUL BUZĂU
FC BIHOR ORADEA – CAMPIONII FC ARGEŞ
AFK CSIKSZEREDA – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
CSM SLATINA – VIITORUL PANDURII
CONCORDIA CHIAJNA – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
CS MIOVENI – FC VOLUNTARI
CS CORVINUL 1921 – CS AFUMAŢI
FC METALOGLOBUS – UNIREA UNGHENI
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CSC 1599 ŞELIMBĂR

Etapa 4

FCU 1948 CRAIOVA FC – CSC 1599 ŞELIMBĂR
UNIREA UNGHENI – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CS AFUMAŢI – FC METALOGLOBUS
FC VOLUNTARI – CS CORVINUL 1921
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – CS MIOVENI
VIITORUL PANDURII – CONCORDIA CHIAJNA
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – CSM SLATINA
CAMPIONII FC ARGEŞ – AFK CSIKSZEREDA
METALUL BUZĂU – FC BIHOR ORADEA
CSM REŞIŢA – CSM FOCŞANI 2007
CSC DUMBRĂVIŢA – CSA STEAUA

Etapa 5

CSA STEAUA – FCU 1948 CRAIOVA FC
CSM FOCŞANI 2007 – CSC DUMBRĂVIŢA
FC BIHOR ORADEA – CSM REŞIŢA
AFK CSIKSZEREDA – METALUL BUZĂU
CSM SLATINA – CAMPIONII FC ARGEŞ
CONCORDIA CHIAJNA – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
CS MIOVENI – VIITORUL PANDURII
CS CORVINUL 1921 – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
FC METALOGLOBUS – FC VOLUNTARI
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CS AFUMAŢI
CSC 1599 ŞELIMBĂR – UNIREA UNGHENI

Etapa 6

FCU 1948 CRAIOVA FC – UNIREA UNGHENI
CS AFUMAŢI – CSC 1599 ŞELIMBĂR
FC VOLUNTARI – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – FC METALOGLOBUS
VIITORUL PANDURII – CS CORVINUL 1921
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – CS MIOVENI
CAMPIONII FC ARGEŞ – CONCORDIA CHIAJNA
METALUL BUZĂU – CSM SLATINA
CSM REŞIŢA – AFK CSIKSZEREDA
CSC DUMBRĂVIŢA – FC BIHOR ORADEA
CSA STEAUA – CSM FOCŞANI 2007

Etapa 7

CSM FOCŞANI 2007 – FCU 1948 CRAIOVA FC
FC BIHOR ORADEA – CSA STEAUA
AFK CSIKSZEREDA – CSC DUMBRĂVIŢA
CSM SLATINA – CSM REŞIŢA
CONCORDIA CHIAJNA – METALUL BUZĂU
CS MIOVENI – CAMPIONII FC ARGEŞ
CS CORVINUL 1921 – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
FC METALOGLOBUS – VIITORUL PANDURII
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
CSC 1599 ŞELIMBĂR – FC VOLUNTARI
UNIREA UNGHENI – CS AFUMAŢI

Etapa 8

FCU 1948 CRAIOVA FC – CS AFUMAŢI
FC VOLUNTARI – UNIREA UNGHENI
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – CSC 1599 ŞELIMBĂR
VIITORUL PANDURII – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – FC METALOGLOBUS
CAMPIONII FC ARGEŞ – CS CORVINUL 1921
METALUL BUZĂU – CS MIOVENI
CSM REŞIŢA – CONCORDIA CHIAJNA
CSC DUMBRĂVIŢA – CSM SLATINA
CSA STEAUA – AFK CSIKSZEREDA
CSM FOCŞANI 2007 – FC BIHOR ORADEA

Etapa 9

FC BIHOR ORADEA – FCU 1948 CRAIOVA FC
AFK CSIKSZEREDA – CSM FOCŞANI 2007
CSM SLATINA – CSA STEAUA
CONCORDIA CHIAJNA – CSC DUMBRĂVIŢA
CS MIOVENI – CSM REŞIŢA
CS CORVINUL 1921 – METALUL BUZĂU
FC METALOGLOBUS – CAMPIONII FC ARGEŞ
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
CSC 1599 ŞELIMBĂR – VIITORUL PANDURII
UNIREA UNGHENI – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
CS AFUMAŢI – FC VOLUNTARI

Etapa 10

FCU 1948 CRAIOVA FC – FC VOLUNTARI
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – CS AFUMAŢI
VIITORUL PANDURII – UNIREA UNGHENI
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – CSC 1599 ŞELIMBĂR
CAMPIONII FC ARGEŞ – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
METALUL BUZĂU – FC METALOGLOBUS
CSM REŞIŢA – CS CORVINUL 1921
CSC DUMBRĂVIŢA – CS MIOVENI
CSA STEAUA – CONCORDIA CHIAJNA
CSM FOCŞANI 2007 – CSM SLATINA
FC BIHOR ORADEA – AFK CSIKSZEREDA

Etapa 11

AFK CSIKSZEREDA – FCU 1948 CRAIOVA FC
CSM SLATINA – FC BIHOR ORADEA
CONCORDIA CHIAJNA – CSM FOCŞANI 2007
CS MIOVENI – CSA STEAUA
CS CORVINUL 1921 – CSC DUMBRĂVIŢA
FC METALOGLOBUS – CSM REŞIŢA
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – METALUL BUZĂU
CSC 1599 ŞELIMBĂR – CAMPIONII FC ARGEŞ
UNIREA UNGHENI – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
CS AFUMAŢI – VIITORUL PANDURII
FC VOLUNTARI – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ

Etapa 12

FCU 1948 CRAIOVA FC – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
VIITORUL PANDURII – FC VOLUNTARI
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – CS AFUMAŢI
CAMPIONII FC ARGEŞ – UNIREA UNGHENI
METALUL BUZĂU – CSC 1599 ŞELIMBĂR
CSM REŞIŢA – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CSC DUMBRĂVIŢA – FC METALOGLOBUS
CSA STEAUA – CS CORVINUL 1921
CSM FOCŞANI 2007 – CS MIOVENI
FC BIHOR ORADEA – CONCORDIA CHIAJNA
AFK CSIKSZEREDA – CSM SLATINA

Etapa 13

CSM SLATINA – FCU 1948 CRAIOVA FC
CONCORDIA CHIAJNA – AFK CSIKSZEREDA
CS MIOVENI – FC BIHOR ORADEA
CS CORVINUL 1921 – CSM FOCŞANI 2007
FC METALOGLOBUS – CSA STEAUA
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CSC DUMBRĂVIŢA
CSC 1599 ŞELIMBĂR – CSM REŞIŢA
UNIREA UNGHENI – METALUL BUZĂU
CS AFUMAŢI – CAMPIONII FC ARGEŞ
FC VOLUNTARI – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – VIITORUL PANDURII

Etapa 14

FCU 1948 CRAIOVA FC – VIITORUL PANDURII
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
CAMPIONII FC ARGEŞ – FC VOLUNTARI
METALUL BUZĂU – CS AFUMAŢI
CSM REŞIŢA – UNIREA UNGHENI
CSC DUMBRĂVIŢA – CSC 1599 ŞELIMBĂR
CSA STEAUA – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CSM FOCŞANI 2007 – FC METALOGLOBUS
FC BIHOR ORADEA – CS CORVINUL 1921
AFK CSIKSZEREDA – CS MIOVENI
CSM SLATINA – CONCORDIA CHIAJNA

Etapa 15

CONCORDIA CHIAJNA – FCU 1948 CRAIOVA FC
CS MIOVENI – CSM SLATINA
CS CORVINUL 1921 – AFK CSIKSZEREDA
FC METALOGLOBUS – FC BIHOR ORADEA
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CSM FOCŞANI 2007
CSC 1599 ŞELIMBĂR – CSA STEAUA
UNIREA UNGHENI – CSC DUMBRĂVIŢA
CS AFUMAŢI – CSM REŞIŢA
FC VOLUNTARI – METALUL BUZĂU
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – CAMPIONII FC ARGEŞ
VIITORUL PANDURII – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022

Etapa 16

FCU 1948 CRAIOVA FC – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
CAMPIONII FC ARGEŞ – VIITORUL PANDURII
METALUL BUZĂU – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
CSM REŞIŢA – FC VOLUNTARI
CSC DUMBRĂVIŢA – CS AFUMAŢI
CSA STEAUA – UNIREA UNGHENI
CSM FOCŞANI 2007 – CSC 1599 ŞELIMBĂR
FC BIHOR ORADEA – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
AFK CSIKSZEREDA – FC METALOGLOBUS
CSM SLATINA – CS CORVINUL 1921
CONCORDIA CHIAJNA – CS MIOVENI

Etapa 17

CS MIOVENI – FCU 1948 CRAIOVA FC
CS CORVINUL 1921 – CONCORDIA CHIAJNA
FC METALOGLOBUS – CSM SLATINA
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – AFK CSIKSZEREDA
CSC 1599 ŞELIMBĂR – FC BIHOR ORADEA
UNIREA UNGHENI – CSM FOCŞANI 2007
CS AFUMAŢI – CSA STEAUA
FC VOLUNTARI – CSC DUMBRĂVIŢA
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – CSM REŞIŢA
VIITORUL PANDURII – METALUL BUZĂU
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – CAMPIONII FC ARGEŞ

Etapa 18

FCU 1948 CRAIOVA FC – CAMPIONII FC ARGEŞ
METALUL BUZĂU – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
CSM REŞIŢA – VIITORUL PANDURII
CSC DUMBRĂVIŢA – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
CSA STEAUA – FC VOLUNTARI
CSM FOCŞANI 2007 – CS AFUMAŢI
FC BIHOR ORADEA – UNIREA UNGHENI
AFK CSIKSZEREDA – CSC 1599 ŞELIMBĂR
CSM SLATINA – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CONCORDIA CHIAJNA – FC METALOGLOBUS
CS MIOVENI – CS CORVINUL 1921

Etapa 19

CS CORVINUL 1921 – FCU 1948 CRAIOVA FC
FC METALOGLOBUS – CS MIOVENI
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CONCORDIA CHIAJNA
CSC 1599 ŞELIMBĂR – CSM SLATINA
UNIREA UNGHENI – AFK CSIKSZEREDA
CS AFUMAŢI – FC BIHOR ORADEA
FC VOLUNTARI – CSM FOCŞANI 2007
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – CSA STEAUA
VIITORUL PANDURII – CSC DUMBRĂVIŢA
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – CSM REŞIŢA
CAMPIONII FC ARGEŞ – METALUL BUZĂU

Etapa 20

FCU 1948 CRAIOVA FC – METALUL BUZĂU
CSM REŞIŢA – CAMPIONII FC ARGEŞ
CSC DUMBRĂVIŢA – AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
CSA STEAUA – VIITORUL PANDURII
CSM FOCŞANI 2007 – ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
FC BIHOR ORADEA – FC VOLUNTARI
AFK CSIKSZEREDA – CS AFUMAŢI
CSM SLATINA – UNIREA UNGHENI
CONCORDIA CHIAJNA – CSC 1599 ŞELIMBĂR
CS MIOVENI – CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CS CORVINUL 1921 – FC METALOGLOBUS

Etapa 21

FC METALOGLOBUS – FCU 1948 CRAIOVA FC
CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CS CORVINUL 1921
CSC 1599 ŞELIMBĂR – CS MIOVENI
UNIREA UNGHENI – CONCORDIA CHIAJNA
CS AFUMAŢI – CSM SLATINA
FC VOLUNTARI – AFK CSIKSZEREDA
ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ – FC BIHOR ORADEA
VIITORUL PANDURII – CSM FOCŞANI 2007
AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 – CSA STEAUA
CAMPIONII FC ARGEŞ – CSC DUMBRĂVIŢA
METALUL BUZĂU – CSM REŞIŢA

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