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Liverpool a prezentat oficial transferul de 70 de milioane de euro

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 14:34

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Liverpool a prezentat oficial transferul de 70 de milioane de euro

Jeremy Jacquet - Profimedia Images

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Liverpool a finalizat transferul fundaşului central Jeremy Jacquet (Rennes), internaţional francez de tineret, în schimbul unei sume de până la 70 de milioane de euro, scrie PA Media.

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Clubul din Premier League ajunsese la un acord pentru jucătorul în vârstă de 20 de ani în ianuarie, iar acesta a semnat acum un contract pe cinci ani pe Anfield, cu opţiunea pentru încă 12 luni, sub rezerva primirii certificatului internaţional de transfer.

Jeremy Jacquet, prezentat oficial de Liverpool

Fundaşul este aşteptat să fie disponibil de la începutul presezonului, după ce a ratat finalul ultimului sezon din cauza unei accidentări la umăr suferite în februarie.

”Mă simt foarte bine, primele impresii sunt bune şi sunt foarte fericit să încep aici. Este un mare vis pentru mine”, a declarat Jacquet pentru site-ul clubului englez

Jacquet a jucat 33 de meciuri la prima echipă a lui Rennes, după ce a trecut pe la cea de tineret. El a petrecut sezonul 2024-25 împrumutat la Clermont.

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