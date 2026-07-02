Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria sa! Aproape 100 de milioane de € a plătit echipa lui Drăguşin

Tottenham a încheiat cel mai scump transfer din istoria sa! Echipa la care evoluează Radu Drăguşin (24 de ani) a plătit 99 de milioane de euro pentru a-l aduce pe mijlocaşul central portughez Mateus Fernandes (21 de ani), de la West Ham.
Mateus Fernandes este cotat la 50 de milioane de euro de către transfermarkt.com. Spurs şi l-a dorit enorm, aşa că a fost de acord să plătească de două ori mai mult decât cota lui de piaţă.
OFICIAL | Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! 99 de milioane de euro pentru Mateus Fernandes, de la West Ham
Crescut la academia lui Sporting, Mateus Fernandes a evoluat pentru Sporting, Estoril, Southampton şi West Ham. În sezonul trecut a jucat în 36 din cele 38 de meciuri din Premier League disputate de West Ham, reuşind 3 goluri şi 4 assist-uri. Mateus Fernandes a avut un gol în 2 meciuri în Cupa Angliei.
Mateus Fernandes a jucat un meci pentru naţionala mare a Portugaliei. El nu a prins lotul Portugaliei de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
În ceea ce îl priveşte pe internaţionalul român Radu Drăguşin, acesta este pe picior de plecare de la Tottenham. Fundaşul naţionalei nu intră în planurile noului antrenor al echipei, Roberto De Zerbi (47 de ani).
“Tottenham se pregăteşte pentru mai multe plecări importante în această vară, în timp ce reconstrucţia echipei sub conducerea lui Roberto De Zerbi continuă. După transferurile lui Andy Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, Martin Dubravka şi Mateus Fernandes, clubul va încerca să se despartă de mai mulţi jucători.
Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Richarlison, Radu Drăguşin şi, posibil, Pape Matar Sarr sunt printre cei care au şanse mari să părăsească echipa în această vară. De asemenea, vor trebui luate decizii importante în privinţa mai multor jucători împrumutaţi care revin la club, iar Manor Solomon pare să se îndrepte spre despărţirea de Spurs.
Mikey Moore, Will Lankshear, Alfie Devine, Ash Phillips, Luka Vuskovic, Jamie Donley şi alţii au, de asemenea, nevoie de o clarificare rapidă în ceea ce priveşte viitorul lor pe termen lung. Se anunţă una dintre cele mai importante veri din ultimii ani pentru Tottenham, care trebuie să se asigure că sezonul trecut nu se va repeta”, a transmis jurnalistul britanic Gary Ward, pe reţelele sociale.
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