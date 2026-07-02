Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria sa! Aproape 100 de milioane de € a plătit echipa lui Drăguşin

Tottenham a încheiat cel mai scump transfer din istoria sa! Echipa la care evoluează Radu Drăguşin (24 de ani) a plătit 99 de milioane de euro pentru a-l aduce pe mijlocaşul central portughez Mateus Fernandes (21 de ani), de la West Ham.

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Mateus Fernandes este cotat la 50 de milioane de euro de către transfermarkt.com. Spurs şi l-a dorit enorm, aşa că a fost de acord să plătească de două ori mai mult decât cota lui de piaţă.

OFICIAL | Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! 99 de milioane de euro pentru Mateus Fernandes, de la West Ham

Crescut la academia lui Sporting, Mateus Fernandes a evoluat pentru Sporting, Estoril, Southampton şi West Ham. În sezonul trecut a jucat în 36 din cele 38 de meciuri din Premier League disputate de West Ham, reuşind 3 goluri şi 4 assist-uri. Mateus Fernandes a avut un gol în 2 meciuri în Cupa Angliei.

Mateus Fernandes a jucat un meci pentru naţionala mare a Portugaliei. El nu a prins lotul Portugaliei de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.