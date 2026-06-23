Florin Manea, anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin: „Se transferă doar prin ziare”

Radu Drăgușin a revenit la echipa națională în acest final de sezon, iar stoperul român va vedea din vară ce opțiune are pentru viitorul său. Agentul jucătorului a transmis că va avea o discuție cu oficialii lui Tottenham, dar și cu antrenorul Roberto De Zerbi.

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În același timp, Florin Manea a comentat și numeroasele zvonuri care au apărut cu privire la un potențial transfer al lui Radu Drăgușin în Serie A.

Radu Drăgușin nu va pleca în Serie A

Florin Manea a vorbit despre viitorul lui Radu Drăgușin, după ce s-a tot zvonit că stoperul român va forța un transfer în Serie A, acolo unde ar fi dorit de mai multe formații importante.

„Nu am vorbit până acum cu Radu. Aștept să vină din vacanță, acum pe 28 sau 29. O să vorbim. Reunirea are loc pe 10 iulie și vedem ce va fi. Deocamdată, nu am nicio ofertă concretă pentru el. Nu este adevărat nimic din ceea ce s-a scris. Am citit și de Roma, de Juventus.

Eu nu am contact cu nimeni la momentul actual, se transferă doar prin ziare. Mă sună prietenii și se iau de mine că nu le spun nimic, dar ei citesc în presă. Sunt simple speculații, așa cum se întâmplă de regulă în perioadele de mercato”, a declarat Florin Manea, potrivit digisport.ro.