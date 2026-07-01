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Tottenham, acord pentru transferul de 100 de milioane de lire! Ce superstar vine în echipa lui Radu Drăgușin

Daniel Işvanca Publicat: 1 iulie 2026, 23:10

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Tottenham, acord pentru transferul de 100 de milioane de lire! Ce superstar vine în echipa lui Radu Drăgușin

Sandro Tonali și Bruno Fernandes / Profimedia

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Tottenham Hotspur s-a salvat de la retrogradare alături de Roberto De Zerbi, iar acum clubul pregătește investiții masive pentru a evita un eventual dezastru, cum a fost posibil în sezonul precedent.

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După ce a perfectat mai multe mutări, echipa londoneză a ajuns la un acord pentru un transfer de 100 de milioane de lire sterline, care s-ar putea definitiva în orele următoare.

Tottenham, acord cu Newcastle pentru transferul lui Sandro Tonali

Roberto De Zerbi continuă campania impresionantă de transferuri, iar Tottenham este la doar un pas distanță de a perfecta o mutare care ar costa 100 de milioane de lire sterline.

Potrivit jurnalistului David Ornstein, gruparea londoneză a ajuns la un acord cu Newcastle United pentru transferul definitiv al lui Sandro Tonali. Suma pentru care cele două cluburi s-au înțeles ar fi de 100 de milioane, cu tot cu bonusuri.

Italianul se află la „coțofene” din iulie 2023, asta după ce a fost suspendat temporar într-un scandal uriaș de pariuri, de pe vremea când evolua pentru AC Milan.

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  • 80 de milioane de euro este cota de piață a lui Sandro Tonali
  • 110 meciuri, 10 goluri și 10 assist-uri are acesta în tricoul lui Newcastle.

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