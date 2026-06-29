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Real Madrid, sprijin uriaș pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare! Câți bani au virat spaniolii

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 16:41

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Real Madrid, sprijin uriaș pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare! Câți bani au virat spaniolii

Imagine de după cutremurele devastatoare din Venezuela / Profimedia

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Venezuela a fost zguduită de două cutremure devastatoare, cu magnitudini de peste 7 grade pe scara Richter, iar lumea fotbalului nu a rămas deoparte după această tragedie care a distrus zeci de mii de familii.

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Real Madrid a făcut o donație importantă pentru a veni în sprijinul victimelor, donație dublată de însuși Florentino Perez, președintele reales al „los blancos”.

Real Madrid, donație pentru victimele cutremurelor din Venezuela

La câteva zile după ce fundația Barcelonei a donat 100.000 de euro victimelor cutremurelor din Venezuela, a venit rândul celor de la Real Madrid să reacționeze la această tragedie.

Vicecampioana Spaniei a înaintat o donație de un milion de euro pentru a veni în sprijinul oamenilor aflați în nevoie, la care s-a mai adăugat încă un milion, donat din propriul buzunar de Florentino Perez.

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