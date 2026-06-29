Real Madrid, sprijin uriaș pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare! Câți bani au virat spaniolii

Venezuela a fost zguduită de două cutremure devastatoare, cu magnitudini de peste 7 grade pe scara Richter, iar lumea fotbalului nu a rămas deoparte după această tragedie care a distrus zeci de mii de familii.
Real Madrid a făcut o donație importantă pentru a veni în sprijinul victimelor, donație dublată de însuși Florentino Perez, președintele reales al „los blancos”.
Real Madrid, donație pentru victimele cutremurelor din Venezuela
La câteva zile după ce fundația Barcelonei a donat 100.000 de euro victimelor cutremurelor din Venezuela, a venit rândul celor de la Real Madrid să reacționeze la această tragedie.
Vicecampioana Spaniei a înaintat o donație de un milion de euro pentru a veni în sprijinul oamenilor aflați în nevoie, la care s-a mai adăugat încă un milion, donat din propriul buzunar de Florentino Perez.
🚨 Real Madrid is donating €1 Million to Venezuela earthquake victims.
Florentino Perez is also donating €1 Million.
🙏🇻🇪 pic.twitter.com/CmkZjukT0L
— Madrid Zone (@theMadridZone) June 29, 2026
- Olanda – Maroc (LIVE VIDEO, 04:00, Antena 1 și AntenaPLAY). “Portocala mecanică”, duel tare cu Hakimi & CO
- Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial
- Ce bătălie! Licitaţie pentru starul care a impresionat la Cupa Mondială: 50.000.000 de euro
- OFICIAL | Manchester City l-a prezentat pe înlocuitorul lui Pep Guardiola! A semnat pe trei ani
- Gary Lineker i-a făcut praf pe cei de la FIFA! Situația care l-a șocat pe englez: „Nu pot să cred”